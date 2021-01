RIGORE TEUTONICO I tedeschi, si sa, sono persone rigorose, che fanno le cose con precisione e ordine, e in BMW non fanno eccezione. Dopo le foto spia relative al restyling di metà carriera del SUV medio X3, sono arrivate quelle della versione sportiva X3 M. Inevitabile, logico e prevedibile che a un certo punto sarebbe toccato a X4, la versione con carrozzeria simil-coupé, anch’essa prossima a un’operazione di svecchiamento.

GEMELLI DIVERSI Se prestate attenzione alle foto che trovate nella galleria qui sotto, vedrete due diversi BMW X4: il modello per così dire normale, e la variante sportiva M, con camuffature più evidenti nella parte bassa del paraurti anteriore, a coprire le prese d’aria maggiorate, e che si riconosce soprattutto per i caratteristici specchietti laterali “appesi” al supporto anteriore.

CAMBIA FUORI Il muletto della nuova BMW X4 è stato pizzicato per le strade di Monaco, con le camuffature che ricoprono gli unici elementi interessanti dal facelift, ossia frontale e posteriore. Come per le sorelle con carrozzeria più tradizionale, la calandra aumenterà di dimensioni, dando all’auto un look - se possibile - ancora più aggressivo. I “reni” più grandi saranno accompagnati da gruppi ottici di nuovo disegno, più sottili e sportiveggianti. Inedito anche il paraurti, con prese d’aria maggiorate. Impossibile capire cosa si nasconde invece dietro i pesanti adesivi al posteriore, ma anche in questo caso la versione finale avrà nuovi gruppi ottici, paraurti e diffusore.

MOTORI Non sono attese novità di rilievo sul fronte delle motorizzazioni, che dovrebbero mantenere sia il 2.0 benzina (da 184 e 252 CV) che il 3.0 benzina delle versioni più potenti, affiancati al 2.0 e 3.0 gasolio mild hybrid, a 4 e 6 cilindri rispettivamente, con potenze che vanno dai 190 CV ai 340 CV. Prevedibile, ma non ancora confermato, l’arrivo della versione ibrida plug-in, già disponibile su X3.

PREZZO Anche da questo punto di vista non dobbiamo aspettarci grandi sorprese, salvo qualche prevedibile ritocco verso l’alto: l’attuale listino di BMW X4 attacca da 54.950 euro per la versione xDrive 20i, fino ai 107.350 euro della M Competition.