IN ARRIVO NEL 2021 Era da un po’ che non sentivamo parlare della versione rinfrescata della “piccola” SUV coupé della casa di Monaco; dopo le foto spia dello scorso mese di gennaio, ecco quelle scattate nei giorni scorsi, e che mostrano l’auto nella sua forma quasi definitiva, senza praticamente camuffature a nasconderne le novità. Vediamole assieme.

COME CAMBIA FUORI La versione aggiornata di BMW X2 è prevista per l’inizio del prossimo anno, e porterà in dote le novità stilistiche e tecnologiche già anticipate dalla sorellina X1 (qui la nostra prova su strada). Pochi i cambiamenti all’esterno, dove gran parte della carrozzeria rimarrà comunque invariata, salvo alcune piccole - ma importanti - differenze. La griglia anteriore è più larga e meglio integrata nel paraurti, e le luci diurne nei proiettori hanno un nuovo disegno, che si allinea agli altri modelli della casa.

FARI FINTI I fendinebbia tondi, presenti nel modello attualmente a listino, sono ben visibili anche nel muletto pizzicato a circolare per le strade tedesche. Peccato che siano solo degli adesivi! Con ogni probabilità, dunque, non saranno presenti nella nuova X2, oppure saranno integrati nelle prese d’aria inferiori.

NELL’ABITACOLO All’interno le novità riguarderanno principalmente il sistema di infotainment iDrive, che eredita gli upgrade di BMW X1, materiali di miglior qualità e nuovi rivestimenti per gli interni.

MOTORI Sul fronte delle motorizzazioni, al momento non ci aspettiamo grandi differenze rispetto a quelle attualmente in gamma, compresa la versione ibrida plug-in xDrive25e, mossa da un motore benzina da 128 CV e affiancato da uno elettrico da 95, per una potenza complessiva di 220 CV e 385 Nm. I motori termici verranno mantenuti, con piccoli miglioramenti soprattutto sul fronte dei consumi.