BMW X2 RESTYLING Più corta, più bassa e più cara della collega di pianale Bmw X1, la Suv-coupé X2 è al suo primo restyling dopo il lancio nel 2018. Sorpresa durante il trasporto su una bisarca (in copertina, e qui sotto, le foto spia di Carscoops), sfoggia un design familiare arricchito da una serie di piccoli aggiornamenti.

BMW X2: COME CAMBIA Mentre BMW lavora per lanciare le versioni ibride ed elettriche della sua X2, anche l'aspetto estetico è stato oggetto di revisione. Pur non mostrando alcuno stravolgimento rispetto al MY 2018 - il restyling ha linee molto simili a quelle attuali- sono strati introdotti alcuni dettagli esterni. Non sono visibili dalla foto, ma sono attese leggere novità anche per gli interni: tra queste possiamo aspettarci un aggiornamento del software uno schermo più grande per il sistema di infotainment. Tra i cambiamenti più evidenti nella Bmw X2 c'è la nuova griglia, visibile nonostante il camuffamento: non rimarremo stupiti se, in perfetto stile Bmw, fosse più grande di quella presente sul modello attualmente in commercio. Nuovo anche il design dei fari, che ricalcano il look scelto per l'ultimo facelift della Serie 5.