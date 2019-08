Autore:

Lorenzo Centenari

IN ESCLUSIVA E mentre la versione "da passeggio" è già in viaggio per Francoforte, l'alterego in assetto da guerra ne approfitta per mettere a punto le armi tattiche. Ed è artiglieria di grosso calibro, perché siamo sempre più convinti come nuova BMW Serie 1 non esprimerà soltanto l'M135i. La variante più sgarbata della gamma sarà un'altra, una compatta monstre che svilupperà almeno 400 cv, e che in via preliminare chiameremo BMW M145i. Siete perplessi? Date un occhio al nostro esclusivo video spia, e fate caso ai particolari...

QUALCOSA DA NASCONDERE La clip girata "di rapina" da uno dei nostri collaboratori lungo la Tangenziale Nord di Milano ha come soggetto non uno, bensì due esemplari di BMW Serie 1 di terza generazione. Nonostante il total camouflage, la silhouette si riconosce dalle proporzioni generali, inoltre dalla sagomatura dei cristalli laterali e da quella dei fari anteriori e posteriori, protetti dal wrapping ma non troppo. Ma l'aspetto di nuova Serie 1 non è un segreto ormai dalla primavera scorsa: che hanno allora da nascondere i due prototipi?

A 45 AMG S NEL MIRINO Si osservi il doppio terminale di scarico, si prendano inoltre le misure dei cerchi in lega, da 19 o 20 pollici. Si concentri ora l'attenzione sulla distanza da terra della carrozzeria, decisamente inferiore rispetto a Serie 1 standard. Quella nel video è una coppia di BMW M145i, prossima evoluzione dell'attesissima compatta bavarese, e il cui 2 litri TwinPower Turbo potrebbe sviluppare una potenza assai superiore, che non i 306 cv dei quali è accreditata M135i xDrive. Futura M145i come rivale in pectore di Mercedes A 45 AMG S, la belva da 421 cv.

PLUG-IN HYBRID? Vista la passione che l'Elica ha ultimamente maturato per l'elettrificazione, che la nostra ipotetica BMW M145i associ al 4 cilindri trasversale anche un motore a batterie, e sposi così la filosofia ibrida plug-in? Dopotutto, la strada è quella e prima o poi anche Serie 1 si convertirà alla propulsione ibrida, di qualunque forma essa sia (plug-in hybrid, mild hybrid, etc.). Il dibattito è aperto: siamo pronti a scommettere che BMW esca presto allo scoperto, e faccia luce sulle quelle misteriore sentinelle in giro per Milano ad agosto.