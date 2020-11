UPDATE MONDIALE Un’operazione di portata mondiale, quella che riguarda il nuovo aggiornamento software di BMW. Grazie alla tecnologia over the air che permette gli update da remoto, tramite internet, oltre 750.000 veicoli della casa di Monaco in tutto il mondo potranno montare a bordo l’ultima versione del sistema operativo BMW ID7, disponibile gratuitamente.

COSA CAMBIA Le novità introdotte in quest’ultimo aggiornamento sono parecchie, e riguardano soprattutto la navigazione, la ricerca di parcheggi e le zone e-Drive, per i veicoli plug-in.

BMW Maps

Con questo aggiornamento, il sistema di navigazione integrato calcola il percorso basandosi su dati disponibili online, con risultati significativamente più veloci, e che integrano informazioni in tempo reale e previsioni statistiche. Aumentano le informazioni fornite nei punti di interesse (rating, orari di apertura e immagini). L'inserimento della destinazione avviene in maniera più semplice e intuitiva, in maniera analoga ai motori di ricerca online.

Google Android Auto e Apple CarPlay

Arriva finalmente anche sulle BMW il supporto wireless per i dispositivi Android, così da poter utilizzare in auto le principali funzioni del proprio smartphone, a partire da Google Maps, che vengono visualizzate sia sull’Info Display sia sull’Head-up Display. Per quanto riguarda gli iPhone, le informazioni di navigazione comprendono anche le avvertenze di svolta e informazioni sulla corsia di marcia, visualizzate nell’Head-Up Display e sul quadro strumenti.

Connected Parking e Charging

Diversi servizi volti alla ricerca di parcheggio, che guidano il conducente nelle zone dove ci sono aree di sosta libere (con il calcolo della probabilità che lo siano effettivamente). Il servizio tiene in considerazione anche le dimensioni del veicolo, confrontandole con quelle dell’area di parcheggio disponibile. Migliorie anche per la ricerca di punti di ricarica pubblici, arricchita di nuovi dettagli come orari di apertura, fornitori e disponibilità.

e-Drive Zones

Il nuovo servizio di BMW sfrutta la tecnica del geofencing per permettere ai veicoli plug-in di passare automaticamente alla modalità di guida elettrica quando si entra in una zona green. Le zone e-Drive sono già state istituite in oltre novanta città europee: per quanto riguarda l’Italia, queste aree verranno realizzate nel corso del 2021.

BMW Intelligent Personal Assistant

Novità anche per l’assistente digitale in auto, caratterizzato da un restyling grafico e un’interfaccia più veloce e intuitiva. Il sistema adesso è in grado di distinguere se sta parlando il guidatore o il passeggero, e comprende un numero sempre maggiore di comandi vocali, anche in linguaggio naturale: ora è in grado di aprire i finestrini, cambiare modalità di guida o fornire consigli su come guidare in modo più efficiente.

OPERAZIONI VELOCI Il sistema operativo BMW ID7 è stato introdotto nel 2018. Le operazioni di preparazione all’upgrade avvengono in background, senza necessità di coinvolgere l’utente o di bloccare le operazioni a bordo, e l’update stesso richiede di solito una ventina di minuti al massimo. I veicoli prodotti a partire dallo scorso luglio montano già a bordo l’ultima versione dell’OS tedesco, ma è possibile verificare comunque la disponibilità di aggiornamenti dalle impostazioni del veicolo, nella sezione Remote Software Upgrade.

COME FUNZIONA L’AGGIORNAMENTO I possessori di un’auto BMW compatibile con la nuova versione del sistema operativo riceveranno una notifica sul display del proprio veicolo o del proprio smartphone, se sono abilitate le notifiche della BMW Connected App. L’update è già disponibile per il mercato italiano, dopo essere stato pubblicato in Germania. Nei prossimi giorni arriverà anche nel resto d’Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Cina e nei restanti mercati internazionali.