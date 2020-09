MODERN FAMILY In Audi vive una comunità, quella delle ibride plug-in, che è sempre più grande. Ne fanno parte la berlina A6 e la wagon A6 Avant, la coupé A7 Sportback e l'ammiraglia A8 - anche in versione L a passo lungo -, Q5 e Q7 a rappresentare il segmento SUV. Non solo, prossimamente la famiglia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) si allargherà ulteriormente, con nuova A3, e i SUV Q3 e Q8. Scopriamo qual è il filo comune della gamma Audi alla spina. E perché conviene.

SI CHIAMANO TFSI Intanto la denominazione. Che siano berline, wagon, coupé o SUV, tutte le Audi ibride plug-in sono caratterizzate dal suffisso TFSI. Montano un propulsore turbo benzina ad iniezione diretta abbinato a un motore elettrico e vantano trazione Audi quattro: con tecnologia ultra per A6, A6 Avant e A7 Sportback e il SUV Q5, permanente con differenziale centrale autobloccante per A8 e Q7.

PRESTAZIONI E CONSUMI Potenze da 299 a 456 CV, con valori di coppia da 450 a 700 Nm e consumi da... scooter. Le percorrenze arrivano infatti fino a 70 km/litro - che scendono a 30 km/l per il SUV Q7 - con un'autonomia totalmente elettrica di circa 58 km.

LA RICARICA Per ricaricare le auto della gamma Audi plug-in hybrid è sufficiente una notte alla presa domestica da 230V, mentre bastano 2,5 ore alle colonnine di ricarica rapida AC, in una delle 137.000 stazioni accessibili grazie al servizio Audi e-tron Charging Service.

TRADIZIONALE O ELETTRICA? La risposta a questa domanda è - o potrebbe essere - proprio ibrida plug-in. Un motore tradizionale abbinato ad un elettrico, con i benefici dell'uno e dell'altro sistema e vantaggi sia in termini di mobilità che di fiscalità: le auto ibride plug-in, infatti, sono esenti dai blocchi del traffico, accedono alle ZTL liberamente e, in molte città, non pagano la sosta sulle strisce blu. I vantaggi fiscali risiedono nell'esenzione totale o parziale dal pagamento del bollo, mentre l'RC auto costa mediamente il 10% in meno rispetto ad un'auto tradizionale. What else?