Autore:

Lorenzo Centenari

ELETTRO-SUV-COUPÈ Ormai a Ingolstadt non si parla d'altro. L'elettrificazione è all'ordine del giorno, e dopo e-tron quattro, primo modello in assoluto a zero emissioni, dopo anche Q4 e-tron, Suv compatto il cui prototipo sarà di scena al Salone di Ginevra, i Quattro Anelli hanno in caldo anche un terzo elettro-sport utility, stavolta nelle modaiole vesti di Suv coupé. Audi e-tron quattro Sportback è proprio la variante più unconventional di e-tron, quindi stessa piattaforma, presumibilmente stesso powertrain, soltanto la parte superiore arrotondata ed abbassata, per riprodurre la gettonatissima carrozzeria della coupé a guida alta.

IL PREQUEL Sorpresa a passeggiare per i boschi della Scandinavia, incerottata e camuffata come impone la prassi dei pre-test, Audi e-tron Sportback conoscerà la produzione di serie entro fine 2019, al più tardi a inizio 2020. Per chi avesse seguito con continuità le Audi-vicende, le foto spia scattate in questi giorni non sono dopotutto una news inaspettata: al Salone di Shanghai 2017 salì sul piedistallo un concept di auto elettrica dal nome identico, e dalle forme che in effetti, in un paio d'anni, non sono cambiate di molto...