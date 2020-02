RESTYLING Debutta a Barcellona nuova Seat Leon, la compatta spagnola si presenta con un restyling profondo che aggiorna linee e design. Il cofano ha ora una forma allungata e spiovente dal look serio e accigliato, che riprende il family feeling di ogni nuova Seat. La griglia anteriore è simile alla ''sorellona'' Seat Tarraco, mentre i fari LED sembrano quasi incastonati all'interno della carrozzeria. Il posteriore della compatta è stato totalmente ridisegnato, con una nuova fascia luminosa a LED che abbraccia tutto il portellone. In Seat la chiamano “Over the coast” e si ispira chiaramente a Seat El-Born e a Tarraco.

TANTE NOVITÁ All’interno dell’abitacolo, debutta un nuovo sistema infotainment da 10'', migliorato sotto il profilo software e non più incastonato dentro la plancia. Un rinnovamento che si esprime anche in nuove funzionalità infotelematiche con aggiornamenti over-the-air e nel nuovo assistente vocale che si attiva ogni volta che pronunciamo la parola HOLA. In fine, sulla media iberica debutta il nuovo sistema plug-in hybrid basato sul benzina 1.4 TSI da 204 CV già presente su Golf GTE, con autonomia in elettrico di circa 50 km e con un pacco batterie da 13 kWh. Disponibili anche le varianti benzina (1.0 TSI 3 cilindri da 95 e 115 CV e 1.5 TSI Evo da 130 e 150 CV mild hybrid 48V) e Diesel fino al 2.0 TDI da 150 CV. Per maggiori dettagli cliccate sul video, oppure leggete qui l'approfondimento.