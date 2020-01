A COSTO ZERO Il debutto di nuova Seat Leon è dietro l'angolo (28 gennaio 2020), nel frattempo la generazione ancora in vendita si toglie qualche sfizio. In termini di dotazioni, l'offerta di Leon si fa più ricca e interessante: a gennaio, il listino della hatchback 5 porte e dalla Sportstourer è infatti più completo grazie all’aggiunta, senza ulteriori sovrapprezzi, dei due pacchetti speciali FR e Xcellence Pack. Si tratta di un’offerta pensata per fornire ai clienti più tecnologia, ma anche maggior sicurezza.

FR & XCELLENCE PACK Pensato appositamente per la versione Black Edition, l’FR Pack include ora il sistema di navigazione con schermo touch da 8'', il cruscotto completamente digitale Seat Virtual Cockpit, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, Seat Full Link, sistema keyless Kessy e slot per la ricarica a induzione dello smartphone. La stessa offerta, ribattezzata FR Pack Metano, si applica anche per Seat Leon con motore 1.5 TGI 130 CV a gas naturale. La versione top di gamma Xcellence, grazie a Xcellence Pack invece, si arricchisce con Cruise Control adattivo, sensori di parcheggio frontale e posteriori, videocamera di parcheggio, sistema di navigazione da 8'', Seat Virtual Cockpit. Identica l’offerta per la versione a metano, cambia solo il nome: Xcellence Pack Metano.