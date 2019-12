ANNO NUOVO, LEON NUOVA Da qualche mese girano le foto spia della nuova media spagnola, anche della versione “station” ST sportiva, curata dal marchio Cupra. Finalmente Seat ha annunciato la data ufficiale in cui presenterà il modello 2020 della Leon, che è il prossimo 28 gennaio. Segnatevi la data sul calendario, anche se sappiamo già che da qui a quel giorno non mancheranno nuovi leak, anticipazioni e, con ogni probabilità, qualche teaser che anticipa la linea e le caratteristiche della quarta generazione.

ARIA DI FAMIGLIA Sappiamo già che il family feeling sarà quello delle nuove Seat, con la calandra più imponente e in basso rispetto ai modelli attuali, con i fari più “accigliati” che conferiscono un look più in linea con gli ultimi modelli. Come per tutte le altre vetture del gruppo VAG, anche Seat inizia un lungo processo che porterà nel corso degli anni all’elettrificazione di tutta la gamma, e prevediamo che - se non già al lancio, sicuramente nei mesi successivi - la Leon sarà disponibile in versione plug-in hybrid con 50 km di autonomia, basata sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen.

CIAO! Il comunicato stampa di oggi si concentra principalmente sui nuovi sistemi di illuminazione che debutteranno sulla Leon 2020, con l’obiettivo di renderla più sportiva e dinamica nell’aspetto, ma anche elegante per chi si siede all’interno dell’abitacolo. Fuori, la quarta generazione della Leon integrerà la tecnologia full LED, con luci dinamiche all’anteriore, e un’illuminazione definita “coast-to-coast” al posteriore, con una striscia luminosa che congiunge i fari.

LUCI A LED OVUNQUE Dinamici anche gli indicatori di direzione posteriori, per quello che sta ormai diventando un marchio di fabbrica per le auto del gruppo tedesco. Particolare curioso: all’apertura delle portiere, prima di mettersi in viaggio, una luce di benvenuto inedita proietterà al suolo la parola “Hola!” All’interno troveremo invece un’avvolgente luce ambientale che scorre lungo tutta la plancia e le portiere. Non ci sono conferme, ma ipotizziamo che sarà anche possibile cambiarne il colore a piacimento, scegliendo tra una gamma predefinita.