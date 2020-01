PAPARAZZATA La quarta generazione della compatta spagnola Seat Leon si presenta con un profondo restyling e tanti aggiornamenti per l'intrattenimento di bordo. A poche ore dalla presentazione ufficiale, la pagina Instagram di Cochespias riporta alcune immagini inedite della due volumi iberica. All’esterno i cambiamenti più evidenti si concentrano sul frontale e al posteriore. Il cofano ha ora una forma allungata e spiovente dal look serio e accigliato, che riprende il family feeling di ogni nuova Seat. Tante le sorprese anche sotto il cofano, con il debutto del sistema plug-in hybrid.

MENO RAZIONALE Il design è più armonico, con forme tondeggianti e poco spigolose. Il posteriore è stato completamente ridisegnato, con una nuova fascia luminosa a LED che abbraccia tutto il portellone. In Seat la chiamano “Over the coast” e si ispira chiaramente a Seat El-Born, il prototipo di elettrica di Martorell. Nuova anche la firma Leon, riportata sotto il logo.

HOLA! All’apertura, a darci il benvenuto la scritta ''Hola'' proiettata direttamente sulla strada dalle luci sottoporta. Tante sorprese all’interno dell’abitacolo, con un nuovo sistema infotainment che si rifà a quello di Golf 8, con grandi schermi touch distribuiti sulla plancia di comando. Evoluzione e non rivoluzione, questa è la parola d’ordine utilizzata da Seat per la nuova Leon 2020. Un rinnovamento che si esprime anche in nuove funzionalità infotelematiche con aggiornamenti over-the-air.

IBRIDA PLUG-IN Nuova Leon 2020 segna l’inizio del percorso di elettrificazione per il marchio spagnolo. Sulla media iberica debutta infatti il nuovo sistema plug-in hybrid basato sul benzina 1.4 TSI da 204 CV già presente su Golf GTE, con autonomia in elettrico di circa 50 km. Come di consueto saranno disponibili le varianti benzina (1.0 TSI 3 cilindri da 95 e 115 CV) e 1.5 TSI Evo da 130 e 150 CV) mild hybrid 48V, con i Diesel fino al 2.0 TDI da 150 CV. Immancabile la top di gamma Cupra da 290 CV di potenza. Per tutte le informazioni su prezzi e arrivo in Italia, continuate a seguirci e non perdetevi lo streaming live di domani in diretta da Martorell a partire dalla 19:00.