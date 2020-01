BACKSTAGE Per la photo session a 360 gradi, pazientare ancora fino a fine mese. Il 28 gennaio Seat toglierà i veli a nuova Leon: nel mentre, allo scopo di tenere alta la tensione, ecco a spizzichi e bocconi alcuni suoi particolari. Ora è la volta de suo ''lato B'', o almeno di una parte. Della firma luminosa a Led a tutta larghezza, già avevamo appreso alcuni giorni fa grazie ad un video teaser rapido e sfuggente, ma rivelatore di qualche dettaglio come anche fari anteriori ed abitacolo. Stavolta l'immagine è più nitida, anche se ancora la sagoma di Leon è protetta da penombra. Che ve ne pare?

LEON DESIGN Rispetto alla generazione attuale, Seat Leon quarta edizione mette su un ''sedere'' dunque più scolpito e profilato, con la striscia luminosa orizzontale leggermente a sbalzo che divide il portellone in due sezioni e genera una sorta di ''becco'' appuntito. Il risultato finale è un posteriore più stratificato, dall'effetto vagamente tridimensionale. Sembra bello. Il badge Seat campeggia al centro, al di sotto fa la sua comparsa il ''lettering Leon'', in un artistico e informale carattere corsivo. In basso a destra, il logo FR: quello che individua l'equipaggiamento più sportivo della gamma.

GOLF LATINA Oltre che in formato hatchback 5 porte, nuova Seat Leon si sdoppierà naturalmente anche in carrozzeria Sportstourer (Leon ST). Per tutte le info tecniche, appuntamento tra due settimane a Martorell: il brand spagnolo lascia i puntini di sospensione, assicurando in ogni caso come la nuova compatta - di dimensioni leggermente superiori che non ora - sarà il modello più sicuro e più connesso della propria offerta, inoltre che beneficerà di propulsori elettrificati (leggasi: Leon plug-in hybrid). Leon Cupra? Sissignori, ma più avanti. ''Golf iberica'' impaziente di entrare in scena.