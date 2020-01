GIÚ I VELI Sarà svelata martedì 28 gennaio, in diretta streaming dall’headquarter di Seat a Martorell, la nuova Leon MY 2020. La compatta spagnola si rinnova e in attesa del debutto internazionale, ormai imminente, il Costruttore iberico ha deciso di camuffare la sua ultima creazione traendo spunto dall’arte contemporanea. Nessuna decalcomania stravagante ad avvolgere le forme della nuova media, ma uno stile decorativo a metà strada fra Cubismo e Modernismo. La tecnica utilizzata è quella del Trencadís, un termine catalano traducibile in frammentato.

STAY TUNED La presentazione ufficiale di nuova Seat Leon 2020 potrà essere seguita, a partire dalle 19:00 CET, direttamente sul nostro sito, cliccando sulla finestra riportata all’interno di questo articolo, così da non perdersi tutti gli ultimi aggiornamenti in arrivo dalla Spagna. Live streaming video della world premiere a parte, Motorbox sarà presente sul campo e condividerà con voi tutte le informazioni tecniche e le impressioni dal vivo. Stay tuned!