BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: una recensione dettagliata

La BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, com’è da sempre la BMW Serie 5 Touring, è una station wagon premium che mette insieme le doti di guida BMW a uno stile sportivo e a un concentrato di tecnologia allo stato dell’arte.

Non è soltanto una bella station wagon da famiglia, ma anche una bella esperienza di guida con il motore diesel 2.0 e la trazione integrale xDrive e qualche optional irrinunciabile di cui vi racconto in seguito.

Best seller negli anni 90 e primi 2000, come tutte le station wagon anche la grande station wagon BMW ha subito l’attacco dei SUV, ma in questa recensione vi spiego perché anche questa sesta generazione merita di essere inserita nella shopping list.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro

Linee taglienti e griglia iconica

Se tra le ultime BMW, soprattutto tra le elettriche, il design esterno è un po’ estremo, l’ultima generazione della BMW Serie 5 Touring diventa più tagliente e scolpita nelle forme, ma mantiene la classica silhouette da wagon sportiva, con il cofano lungo e la coda sfuggente che trasmette una sensazione di potenza e movimento anche quando è ferma.

Sarà che forse mi sono abituato a vedere la classica griglia a doppio rene in dimensioni ormai talmente grandi che sulla Serie 5, pur grande, mi pare ben proporzionata.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, il classico maxi doppio rene

Fari a LED Matrix e Iconic Glow

La firma luminosa ad anello che per anni ha sottolineato i quattro fari caratteristici delle BMW ora è stilizzata in quattro accenti luminosi con funzione luci diurne e indicatori di direzione. Di serie la MSport Pro ha in dotazione anche gli ottimi far LED Matrix adattivi.

Se non basta la firma luminosa, BMW ora aggiunge anche il BMW Iconic Glow, anch’esso incluso nella dotazione MSport Pro, la sottile cornice luminosa che sottolinea il tipico disegno della calandra a doppio rene. Potrebbe sembrare una pacchianata, ma il filo luminoso è talmente sottile che a me piace.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, i fari Matrix LED adattivi

Pacchetto M Sport Pro, il nero va con tutto

La BMW Serie 5 Touring che sto provando è in allestimento MSport Pro, il più dotato e il più sportivo.

All’aumentare del livello, da Base, a MSport a MSport Pro, l’aspetto diventa sempre più sportivo, con paraurti più strutturati e aggressivi rispetto all’allestimento Base, e sempre più nero, dalla griglia a doppio rene ai dettagli, che nella MSport Pro si vestono in nero lucido. Un bel contrasto con la carrozzeria nell’opaco Frozen Pure Grey (3.900€) della Serie 5 Touring che sto provando.

Anche lo sfondo dei fari diventa nero passando da MSport a MSport Pro e, dietro ai cerchi a razze doppie da 21 pollici (optional 2.700€, 19” di serie), le pinze freno rosse si fanno vedere. Di serie è anche l’assetto sportivo M.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, i cerchi da 21''

Materiali di alta qualità

Gli interni sono un trionfo di lusso, con materiali premium come la pelle vegana Veganza M nera e gli inserti sulla plancia e le portiere che, al già piacevole alluminio lavorato a rombi di serie sostituiscono, in questa 5 Touring che sto provando, la fibra di carbonio intrecciata con fili di argento lucido (410€). Oltre le frontiere del lusso hi-tech.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, gli interni

Posti comodi e bagagliaio grande

Con 506 centimetri di lunghezza massima, 96 mm in più rispetto alla quinta generazione, e un passo che sfiora i tre metri, +20 mm, la nuova BMW Serie 5 Touring offre spazi comodi per tutti, anche se il posto posteriore centrale è un po’ sacrificato dalla forma scavata dei due posti laterali e dal tunnel centrale ingombrante necessario per far passare l’albero di trasmissione.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, i sedili posteriori

Abitacolo flessibile

La configurazione Touring della nuova BMW Serie 5 offre un comodo e ampio portellone automatico che dà accesso, con una soglia bassa e piatta, a un vano di carico con una capacità di 560 litri, espandibile fino a 1700 litri abbassando i sedili posteriori.

Il divano posteriore è diviso 40:20:40, per viaggiare comodamente in quattro con un oggetto lungo tra i due sedili posteriori.

Bagagliaio sportivo

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, il vano di carico

Un bagagliaio molto profondo e anche piuttosto alto sotto alla tendina copribagagli che risente, però, della forma sportiva della coda dal taglio sportivo delle BMW Serie 5 Touring quando si vuole sfruttare lo spazio fino al tetto.

Sulle Serie 5 Touring precedenti fino alla quinta generazione, aiutava nello sfruttare ogni centimetro cubo disponibile il lunotto apribile, soluzione ora abbandonata.

I vani portaoggetti sotto al piano di carico offro no spazio per la rete divisoria del vano bagagli e per la tendina copribagagli, oltre alle solite amenità che si tengono in auto.

Tecnologia avanzata. Ovunque

Per tradizione, BMW sulla tecnologia non fa economie e anche l’abitacolo della nuova BMW Serie 5 Touring non fa difetto. E non soltanto per il BMW Curved Display, il grande schermo doppio e avvolgente, composto da uno schermo da 12,3” per le informazioni di viaggio e da uno centrale da 14,9” per l’infotainment che è, ovviamente, pronto a collegarsi wireless allo smartphone con Android Auto e Apple CarPlay.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, il doppio display curvo

Infotainment al top

L’infotainment si avvale della ultima release del sistema iDrive, la 8.5, pronto a mostrare sullo schermo centrale anche film in alta definizione o per giocare a videogame con la piattaforma AirConsole, utilizzando gli smartphone come controller, funzionalità utili a chi sceglierà la BMW Serie 5 Touring nella versione 100% elettrica eDrive per passare il tempo durante le ricariche.

Se siete indecisi tra diesel ed elettrica e volete saperne di più sulla versione 100% elettrica, qui potete leggere la prova a confronto tra le due di Emanuele.

Stile interno pulito ma funzionale

Lo stile dell’abitacolo e pulito e sportivo, mi piacciono le bocchette della climatizzazione, semplici e quasi invisibili fessure con comandi touch per indirizzare e dosare il flusso, molto comodi da utilizzare. Forma e funzione, come indicano le migliori scuole di design.

Il risultato è una plancia pulita, popolata da pochi pulsanti ma con il giusto compromesso tra pulsanti fisici e pulsanti touch sul grande schermo centrale.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, la console sul tunnel centrale

Optional e Package: Comfort, Travel e Innovation

Station wagon premium, questa BMW 520d Touring che ho in prova, che diventa ancora più premium e tecnologica con tre pacchetti opzionali.

Il Comfort Package (2.900€) aggiunge:

il climatizzatore automatico quadrizona, così ognuno può regolarsi la temperatura a piacere

i sedili riscaldabili anteriori e posteriori con gli anteriori anche ventilati, per sedute comode anche in estate.

Per i sedili anteriori è inclusa anche la regolazione elettrica con due memorie per ricordare sia la posizione del sedile sia quelle di specchi e volante. Costoso, ma piacevole per il comfort.



Il Travel Package (1.200€) include la funzione Comfort Access che consente di aprire l’auto con chiave, smartphone o smartwatch, basta avvicinarsi per venire accolti da un gioco di luci di benvenuto e trovare le porte sbloccate e la mia ultima memoria del sedile.

Con la Digital Key Plus posso anche bloccare e sbloccare l’auto in remoto inviando la chiave digitale ad altri e posso limitare velocità massima e volume della radio.

Fa parte del pacchetto anche il Travel & Comfort System che, nello schienale dei sedili anteriori, incorpora una gruccia e un sistema per fissare un tablet o uno smartphone oltre a un tavolino apribile per chi siede dietro.

Con l’Innovation Package (2.550€) la dotazione tecnologica si completa con:

BMW Live Cockpit Professional con head-up display a colori

BMW Natural Interaction per regolare il volume o rispondere alle chiamate con i gesti

telecamera interna per scattare foto e registrare video brevi e per controllare l’abitacolo da remoto

Parking Assistant Plus, con la visuale a 360 gradi intorno all’auto, manovre automatiche di posteggio e il reversing assistant per tornare in retromarcia in automatico

registratore antifurto che immortala il tentativo di furto e trasmette gli scatti alla app installata sul proprio smartphone

visione da remoto remote 3D View per tenere sotto controllo l’area intorno all’auto in ogni momento

BMW Drive Recorder che avvia una registrazione automatica in caso di incidente

Motore diesel potente ed efficiente

Sotto il lungo cofano della 520d xDrive Touring, pronto a ospitare anche il V8 della M5, gira piuttosto silenzioso il motore diesel 2.0 litri a 4 cilindri mild hybrid a 48 volt, capace di erogare 197 CV e 400 Nm di coppia già da 1.500 giri fino a 2.750 giri.

Certo, a confronto con i 727 cavalli della M5, il 4 cilindri può sembrare inadeguato per i 1.895 kg di massa della station wagon premium BMW, ma in realtà fa il suo con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 218 km/h. Anche in tema di emissioni se la cava bene, con 149/163 g/km di CO2. Il cambio è lo Steptronic automatico a 8 marce.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, motore diesel mild hybrid 48V

Trazione integrale xDrive

Provo la BMW Serie 5 Touring con la trazione integrale xDrive che assicura una distribuzione ottimale della potenza indipendentemente su tutte le ruote, garantendo stabilità e aderenza anche su superfici scivolose.

Per tenere fede alla tradizione di guida sportiva delle BMW, la trazione integrale spinge preferibilmente sulle ruote posteriori, dosando la trazione sui due assi a seconda delle condizioni della strada e dello stile di guida.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, trazione integrale e asse posteriore sterzante

Ma dosa anche la trazione indipendentemente su tutte le quattro ruote sui due lati per mantenere facilmente una traiettoria perfetta evitando spiacevoli sottosterzi e controllando i sovrasterzi.

Selezionando la modalità di guida Sport, cambiando anche i parametri dei sistemi di assistenza alla guida, la trazione integrale xDrive accentua la predisposizione al divertimento di guida.

Efficienza nei consumi reali

Nonostante le sue prestazioni, le sue dimensioni e la sua massa, i consumi del quattro cilindri diesel mild hybrid 48V sono contenuti, con una media dichiarata di 5,5-6,0 l/100 km nel ciclo WLTP.

E, in genere, i risultati ottenuti nel ciclo WLTP dei moderni motori diesel sono molto vicini alla realtà, come in questo caso: durante la mia prova tra città, autostrada e strade di collina, ho ottenuto un consumo finale di 6,4 l/100 km. Ma, va detto, che mi sono anche divertito – leggete i prossimi paragrafi dove vi spiego meglio - i risultati di omologazione sono realistici prestando più attenzione ai consumi.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro, consumi sostenibili

Dinamica di guida

Il pacchetto M Sport Pro include l’assetto sportivo M, ma sto provando un esemplare dotato delle sospensioni adattive Professional optional (2.500€). Assetto sportivo + cerchi da 21'' forse sarebbe stata una combinazione un po’ estrema, mentre le sospensioni adattive sono la scelta giusta per avere una gomma super ribassata, senza penalizzare il comfort.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: assetto sportivo

Sospensioni adattive, optional irrinunciabile

Con le sospensioni adattive Professional si ottiene nel pacchetto anche un assetto ribassato di 5 mm ma, soprattutto, anche l’Integral Active Steering, ovvero le quattro ruote sterzanti.

Se già, come tradizione della Casa, la BMW Serie 5 Touring 2025 ha un ottimo telaio e una distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata sui due assi, mettete insieme le sospensioni a controllo elettronico e le quattro ruote sterzanti per ottenere un’auto da cui non voler più scendere.

La magia delle quattro ruote sterzanti

Il nuovo volante M con i nuovi controlli sulle razze è uno strumento potente come uno scettro. Appoggio le mani sulla sua corona spessa in posizione canonica a ore 9 e 15 e non le muovo più.

In parcheggio, le ruote posteriori sterzanti è come se accorciassero la carrozzeria della BMW Serie 5 Touring di un metro e tra le curve la wagon premium taglia XL si lascia guidare come una sportiva, sempre precisa, affidabile, divertente.

Il rollio è inesistente, grazie anche all’Active Roll Comfort sempre incluso nel pacchetto, do gas e esco dalle curve preciso e sereno, pensando già alla prossima curva ed è di grande soddisfazione sapere che la super station wagon BMW segue fedelmente e senza sgarrare i miei comandi. Adesso vi è chiaro perché ho consumato un poco di più del valore dichiarato?

Guida sportiva, ma comfort super premium

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: comoda e veloce

Al volante della BMW 520d Touring xDrive mi diverto tra le curve, grazie anche al motore sempre pronto e al cambio che snocciola le otto marce senza quasi che me ne accorga e leggendomi nel pensiero. Ma sempre senza rinunciare al comfort.

Station Wagon o SUV?

L’abbinata sospensioni adattive e cerchi da 21” è perfetta per la precisione di guida della grande station wagon BMW, ma anche quando le curve sono quelle delle colline appenniniche, con buche, rattoppi, affossamenti e salti. L’aderenza è assicurata così come il comfort di guida e, rispetto a un SUV, la vicinanza al terreno di una station wagon e l’assenza di rollio rendono curve e controcurve meno sgradevoli anche per chi ha lo stomaco debole.

Comfort acustico

Il grande comfort della BMW 520d Touring xDrive sta anche nella silenziosità di marcia. Il motore non sembra nemmeno un diesel e quasi non fa rimpiangere il sound dei sei cilindri diesel BMW (per i nostalgici e gli incontentabili c’è sempre la 540d, con sei cilindri e 300 cavalli). E la scocca è isolata perfettamente regalandomi viaggi lunghi senza stanchezza anche quando non mi accorgo e supero i limiti autostradali.

Harman Kardon compreso nel prezzo

Un ambiente silenzioso in cui posso apprezzare il sound pulito dell’impianto Harman Kardon incluso nel pacchetto M Sport Pro, con 205 Watt di potenza dell'amplificatore e 12 altoparlanti: 2 autoparlanti central bass, 5 autoparlanti mid-range e 5 tweeter.

Guida Assistita di livello… alto

Fa parte del comfort, oltre che della sicurezza la guida assistita Driving Assistant Professional (2.520€). Nei lunghi viaggi autostradali devo prestare la massima attenzione e vengo subito redarguito dall’auto se mi distraggo o sollevo le mani dal volante, ma il sistema BMW funziona davvero bene, bravissimo a seguire senza scomporsi anche le curve e senza mai spaventarmi con allarmi per pericoli inesistenti.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: bene i sistemi di assistenza alla guida

Relax al top in colonna

È molto comodo anche nella marcia in colonna, con la funzione Stop&Go del Cruise Control adattativo che arresta l’auto quando la colonna si ferma e riparte da sola quando l’auto davanti si muove.

Quando ci si trova negli ingorghi autostradali a passo d’uomo magari scende la soglia di attenzione e ci si distrae, rischiando un minimo, ma dannoso tamponamento. Et voilà, così il rischio è pari a zero e in coda posso rilassarmi.

Con il pacchetto M Sport Pro, la 520d Touring xDrive costa a listino 80.100 euro, ma abbiamo visto che non vorremmo farci mancare optional come le sospensioni adattive e l’Innovation Package, i cerchi da 21” e, aggiungo, il grande tetto apribile panoramico (1.700€).

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: il tetto panoramico opzionale

Si fa in fretta a sfiorare o superare il tetto dei 100.000 euro, più o meno quanto costa l’esemplare che sto provando. Il prezzo base di una BMW 520d Touring xDrive è 73.400 euro, si sale a 77.800 per una BMW 520d Touring xDrive Msport.

Se vuoi provare a configurare una BMW 520d Touring clicca qui per accedere al configuratore.

Se cerchi un’auto che combini lusso, prestazioni e praticità, questa BMW è difficile da battere. È perfetta per chi desidera un’auto versatile per la famiglia senza rinunciare al piacere di guida e alla presenza su strada di una station wagon premium, più esclusiva e raffinata rispetto a un grande SUV.

Contro i SUV vince per piacere di guida e consumi ma, se avete esigenze di carico importanti, un SUV come la BMW X5 vince a mani basse (senza rinunciare troppo al piacere di guida).

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: da 80.100 euro

Qual è la capacità del bagagliaio della BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro?

La capacità è di 560 litri, espandibile fino a 1700 litri.

Quali sono i principali concorrenti della BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro?

Tra i principali rivali ci sono la Audi A6 Avant, che debutta con una nuova generazione proprio in questi giorni, la Mercedes-Benz Classe E station wagon, con un duemila diesel piacevole e dai consumi effettivi da utilitaria, e la Volvo V90, lusso discreto, tanto comfort e un grande bagagliaio.

Quanto consuma la BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro?

BMW dichiara consumi medi nel ciclo WLTP pari a 5,9 litri/100 km. Molto vicini ai risultati raggiunti nella guida reale.

La BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro è adatta per la guida in montagna?

Assolutamente sì, grazie alla trazione integrale xDrive e una dinamica di guida quasi da sportiva con cui affrontare le curve in sicurezza e con piacere.

Quali sono le principali caratteristiche tecnologiche di questa vettura?

Include il sistema iDrive 8.5, il BMW Live Cockpit Professional e diversi, ottimi sistemi di assistenza alla guida. Oltre alle sospensioni adattive e alle quattro ruote sterzanti.

Quanto costa la BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro?

Il prezzo parte da 80.100 euro chiavi in mano, ma è facile lasciarsi ingolosire dalla lista degli optional.

Conclusione

La BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro è molto più di una semplice station wagon: è un'auto che incarna il lusso moderno, la sportività e la praticità. Con un design iconico, interni premium, una tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccezionali, soddisfa le esigenze di chiunque cerchi il massimo nella categoria. Se vuoi un'auto che sia tanto funzionale quanto elegante, e tanto piacevole e divertente da guidare, la 520d Touring è un’opzione da considerare seriamente.

BMW 520d xDrive Touring M Sport Pro: stile, tecnologia, dinamica di guida

Ecco una tabella comparativa tra la BMW 520d Touring xDrive, l'Audi A6 Avant 40 TDI quattro e la Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Station Wagon. La nuova Audi A6 Avant viene presentata a marzo 2025: i dati si riferiscono alla generazione attualmente in vendita.

BMW 520d Touring xDrive Audi A6 Avant 40 TDI quattro Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Motore 2.0L 4 cilindri turbodiesel Mild Hybrid 2.0L 4 cilindri turbodiesel Mild Hybrid 2.0L 4 cilindri turbodiesel Mild Hybrid Potenza 197 CV 204 CV 197 CV Coppia 400 Nm 440 Nm 440 Nm Trazione Integrale (xDrive) Integrale (quattro) Integrale (4MATIC) Cambio Automatico Steptronic 8 rapporti Automatico S tronic 7 rapporti Automatico 9G-TRONIC 9 rapporti Accelerazione 0-100 km/h 7,5 s 8,3 s 8,1 s Velocità massima 218 km/h 241 km/h 234 km/h Consumo medio WLTP 5,7/6,2 l/100 km 5,5/6,2 l/100 km 4,9/5,7 l/100 km Emissioni CO₂ 149/163 g/km 145/162 g/km 130/149 g/km Lunghezza 5.060 mm 4.950 mm 4.949 mm Capacità bagagliaio 570-1.700 litri 565-1.680 litri 615-1.830 litri Peso a vuoto 1.895 kg 1.785 kg 2.060kg Prezzo base €73.400 €68.550 €75.253

La BMW 520d Touring xDrive offre un perfetto equilibrio tra prestazioni, tecnologia e comfort, mentre l'Audi A6 Avant punta su una potenza leggermente superiore e la Mercedes-Benz Classe E si distingue per la capacità di carico superiore e per consumi reali da record.

