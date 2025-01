Scopri tutte le novità di BMW della gamma 2025 dal design, ai motori, alla tecnologia

BMW si prepara a un 2025 ricco di aggiornamenti per la sua gamma, con importanti novità su motorizzazioni, tecnologie e dotazioni. Dopo avere visto nel dettaglio la nuova iX 2025, facciamo il punto sugli aggiornamenti della gamma. Tra le principali novità troviamo un aumento dell'autonomia per la BMW i5, nuove motorizzazioni per la BMW Serie 2 Gran Coupé e il ritorno del 6 cilindri turbodiesel per la BMW X3. Inoltre, la BMW iX introduce una Digital Key Plus migliorata e diversi modelli beneficiano di aggiornamenti tecnici e di design.

Quali saranno tutte le novità della gamma BMW nel 2025?

BMW Model Year 2025: l'elettrica i5 avrà più autonomia

Le versioni elettriche della BMW i5, sia berlina sia Touring, ricevono miglioramenti in efficienza grazie all'adozione di nuove tecnologie:

Semiconduttori in carburo di silicio per ottimizzare la gestione energetica

Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per una maggiore autonomia

Un incremento di 47 km di autonomia nel ciclo WLTP e una riduzione dei consumi del 9%

Inoltre, la dotazione di serie della BMW Serie 5 si arricchisce con nuove funzionalità premium, tra cui:

Illuminazione ambientale con BMW Interaction Bar

Supporto lombare per i sedili anteriori

Impianto audio Harman Kardon

Nuovi comandi in nero lucido

Pacchetto M Sport Package Pro di serie sulla BMW i5 M60 xDrive

BMW M5 e Serie 5: nuove finiture interne e sedili in pelle Merino bicolore per un look più elegante

BMW Model Year 2025: la Serie 2 Gran Coupé con nuove motorizzazioni

La BMW Serie 2 Gran Coupé si aggiorna con due nuove motorizzazioni che ne migliorano le prestazioni e l'efficienza:

BMW 216 : motore 1.5 turbo tre cilindri da 122 CV con cambio automatico doppia frizione (0-100 km/h in 9,9 secondi).

BMW 223 : sistema mild-hybrid 48V con trazione integrale e motore 2.0 quattro cilindri da 218 CV (0-100 km/h in 6,4 secondi).

Queste nuove versioni offrono un'esperienza di guida più dinamica e una maggiore efficienza nei consumi, rispondendo alle esigenze degli automobilisti moderni.

BMW Model Year 2025: per il nuovo SUV X3 anche il motore 3.0 turbodiesel a 6 cilindri

La BMW X3 amplia la sua gamma con l'introduzione della versione 40d xDrive, che affianca la 20d e offre prestazioni elevate grazie al nuovo motore:

Motore 3.0 6 cilindri turbodiesel mild-hybrid da 303 CV e 670 Nm

Accelerazione 0-100 km/h in soli 5,4 secondi

Velocità massima di 245 km/h

Questa motorizzazione assicura una guida potente e fluida, mantenendo al tempo stesso un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

BMW Model Year 2025: il rinnovato maxi SUV iX 100% a batterie

Oltre ai modelli principali, BMW introduce una serie di miglioramenti tecnologici e di design per il 2025:

BMW iX : Digital Key Plus con possibilità di condividere fino a 18 chiavi digitali con accessi personalizzabili

BMW X1, X2, iX e Serie 2 Active Tourer : nuovo kit di riparazione pneumatici che consente di proseguire fino a 200 km a 80 km/h in caso di foratura

BMW X1, Serie 2 Active Tourer, Serie 7 e XM plug-in hybrid : sistema in corrente alternata (AC) da 7,4 kW a 11 kW per ridurre i tempi di ricarica

BMW X5 e X6 : fari LED adattivi di serie per una migliore visibilità

Con questi aggiornamenti, BMW rafforza la sua offerta per il 2025, (qui, il sito BMW con tutti i configuratori) offrendo modelli sempre più efficienti, tecnologici e performanti. Cosa ne dite? Vi soddisfano le novità a bordo dei modelli di Monaco? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2025