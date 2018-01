Autore:

Giulio Scrinzi

NOVITÀ A 360° In questi giorni sta andando in scena il Motor Bike Expo 2018 e tra i vari stand presenti non poteva mancare quello della Givi, da sempre in prima linea in fatto di accessori per il mondo a due ruote. Quest’anno il marchio bresciano porterà in scena diverse novità: innanzitutto due serie di accessori distinte, una per il Benelli Leoncino e l’altra per la KTM 1290 Super Adventure, le quali saranno completate da un casco jet molto particolare (il Fiber Jet Gliese 20.9) e da un parafango a sbalzo per crossover e maxiscooter.

TUTTO PER IL LEONCINO Partiamo dalla prima linea accessori, quella per la nuova naked prodotta dalla Benelli che prende il nome di Leoncino 500: una nuda in stile scrambler, che Givi ha voluto arricchire con un accessory line veramente ampia e indicata sia per i lunghi viaggi che per le gite fuori porta. Presenti, innanzitutto, gli attacchi e i telaietti per borse e top case, come il portapacchi specifico per il bauletto Givi Monokey o Monolock (cod. SR8704), quello per il fissaggio della borsa laterale sinistra MT501S (cod. TMT8704), il kit di attacco per il Tool Box S250 (cod. TL8704KIT) e la flangia per l’utilizzo della borsa da serbatoio XS319 con aggancio Tanklock (cod. BF 34 Euro 13,00). Ma non è tutto, perché per la Leoncino 500 sarà introdotto anche il Cupolino Race Cafè in silver anodizzato o in nero (cod. 100AL/100ALB, Euro 109 e 119), il parabrezza con screen trasparente o fumè (cod. 140A/140S-, Euro 85) e il paramotore specifico con finitura in nero lucido (cod. TN8704).

PRONTI ALL’AVVENTURA CON LA KTM Ancora più ampia la linea accessori per la KTM 1290 Super Adventure (sia in versione S che R). Si parte con gli attacchi per le valigie rigide, due posteriori per il trasporto del Top Case Monokey e Monolock (cod. SRA7703, Euro 121; cod. SR7705, Euro 36,00) e due laterali, di cui uno specifico per le valigie squadrate in alluminio Trekker Outback (cod. PL7705CAM, Euro 196) e un altro per quelle Monokey (cod. PLR7706, Euro 205). Per quanto riguarda le borse vere e proprie, all’MBE saranno visibili quelle morbide, comprese quelle da serbatoio con attacco Tanklock tramite flangia BF11 (Euro 12). Passando alle protezioni, per la KTM saranno disponibili due cupolini caratterizzati da bordi lucidati, uno trasparente (cod. D7706ST, Euro 86) e uno fumè (cod. D7706S, Euro 80), e un paracoppa in alluminio anodizzato (cod. RP7703, Euro 189). Ma non è finita, perché alla kermesse veronese ci saranno anche il porta attrezzi S250 Tool Box (Euro 75), il supporto specifico per allargare la superficie d’appoggio del cavalletto laterale (cod. ES7704, Euro 37), il traversino per installare i porta-GPS dietro al cupolino (cod. FB7706, Euro 35,00) e il kit viteria per montare la barra in alluminio Smart Bar S900A o lo Smart Mount S901A, ideati per sostenere i più svariati device tecnologici (cod. 05SKIT, Euro 7).

CASCO FIBER-JET GLIESE Al Motor Bike Expo 2018, poi, Givi porterà una new entry in fatto di caschi: stiamo parlando del Fiber-Jet Gliese 20.9, un pratico jet da città che si differenzia dai predecessori per una calotta (in fibre composite) più avvolgente ai lati e una visiera più lunga con visierino parasole, oltre a un sistema di aerazione con presa unica frontale e due estrattori posteriori per agevolare il ricircolo dell’aria. Il suo peso è di soli 1.250 grammi e sarà disponibile nelle taglie dalla XS alla XL e in cinque colori (Bianco, Nero, Nero opaco, Titanio opaco e Silver opaco) caratterizzati dalla stessa grafica a linee sdoppiate. Il suo prezzo? Euro 151,00.

PARAFANGO A SBALZO Dulcis in fundo, ecco il parafango a sbalzo (cod. RM02) adatto a fermare tutto lo sporco che, in caso mancasse sulla vostra moto, sporcherebbe il bauletto e addirittura il passeggero. È dotato di una linea moderna, è costruito in Nylon e fibra di vetro ed è stato progettato per crossover e maxiscooter, tra i quali l’Honda X-ADV e lo Yamaha T-Max 530, per i quali è stato creato un braccio ad hoc che ne permette il fissaggio al lato destro del forcellone. Per quanto riguarda l’installazione sulle moto, il parafango RM02 è tenuto in posizione sulla ruota posteriore utilizzando, al contrario, il lato sinistro del forcellone. Oltre ai due scooter già citati, è disponibile per Yamaha Tracer 700 e 900, Honda NC750X e S, Kawasaki Versys 650 e Suzuki DL1000 V-Strom.