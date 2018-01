Autore:

Danilo Chissalè

TUTTO PRONTO Per gli appassionati delle due ruote è il primo appuntamento dell’anno: parliamo del Motor Bike Expo 2018, ossia il salone riservato alle moto special e non solo. Di seguito riassumiamo tutte le informazioni utili per programmare la vostra visita: date, orari, prezzi dei biglietti e le indicazioni per raggiungere la fiera. Aggiorneremo man mano anche la lista degli espositori e delle novità, che potrete trovare riassunte nelle pagine dedicate ai vari stand.

COME ARRIVARE Il Motor Bike Expo 2018 si terrà, come da tradizione, presso Veronafiere Viale del Lavoro 8 37135 Verona, dal 18 al 21 gennaio 2018. Per raggiungere la fiera in auto o, per i temerari, in moto il casello autostradale di riferimento è Verona Nord se provenite dalla autostrada A22 del Brennero, casello Verona Sud se provenite dalla A4. Tante le possibilità di parcheggio:Parcheggio P3 ingresso viale del Lavoro, Parcheggio P2 ingresso viale dell’agricoltura Parcheggio multipiano viale dell’Industria. La fiera è raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblici, come la linee autobus 21 e 22, in treno o in aereo arrivando all’aeroporto internazionale Valerio Catullo.

ORARI Quest’anno, per festeggiare il decimo anniversario, il Motor Bike Expo aprirà i battenti al pubblico un giorno prima rispetto alle consuete abitudini. L’orario di apertura è il medesimo per tutta la durata della fiera, i cancelli apriranno alle ore 09:00 e chiuderanno alle ore 19:00.

BIGLIETTI I biglietti saranno disponibili presso le biglietterie di Veronafiere oppure in prevendita (solo il biglietto intero), i biglietti acquistati alle biglietterie sono utilizzabili solo il giorno d’acquisto. I bambini al di sotto dei 5 anni possono accede gratuitamente, il biglietto intero costa 18 euro mentre sono previsti biglietti ridotti, costo 15 euro, per bambini compresi tra 6 e 10 anni e soci club FMI e H.O.G. .

COSA VEDERE Il Motor Bike Expo è per antonomasia il salone di Custom e Special, ma negli ultimi anni l’offerta si è fatta sempre più completa. Grazie alla partecipazione delle più grandi Case motociclistiche, ed essendo il primo appuntamento del calendario motociclistico, MBE è l’occasione per vedere in anteprima i nuovi modelli della produzione di serie, le ultime tecnologie e tutte le nuove collezioni dell’abbigliamento. Come ogni salone che si rispetti, anche il Motor Bike Expo avrà la sua area esterna. La Motul Arena è il luogo dove rombano i motori e dove le emozioni si scatenano, stuntman, esibizioni dinamiche, corsi, demo-ride e tanto altro rendono Motor Bike Expo un evento in movimento, rumoroso e passionale. Di seguito le schede realizzate per ogni espositore presente all’edizione di quest’anno, decisamente da non perdere.