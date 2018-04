Autore:

Simone Dellisanti

TUTTI IN CINA Con il Gran Premio della Cina 2018 la Formula Uno riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP del Bahrain conclusosi con la vittoria di Sebastian Vettel su Ferrari, davanti a Valtteri Bottas su Mercedes e Lewis Hamilton sulla seconda Mercedes. Sul circuito di Shanghai la sfida si riaccende a partire dal 13 aprile con le prove libere fino a domenica al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio della Cina in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO Il circuito cinese di Shanghai: costruito nel 2003 secondo i progetti di Hermann Tilke e Peter Wahl che volevano una pista dalla forma “Shang”, ovvero “alta”, è entrato a far parte del calendario del Circus iridato l'anno successivo e vi è rimasto come immancabile tappa fino ai giorni nostri. È lungo 5,451 km, presenta sedici curve ma è caratterizzato soprattutto da un'architettura veramente originale: al suo interno molte infrastrutture sono state create ad immagine e somiglianza di diversi simboli provenienti dalla cultura cinese, come gli edifici delle scuderie disposti secondo padiglioni in un lago per assomigliare all'antico giardino Yuan di Shanghai. Un altro esempio sono le tribune, disegnate con forme particolari che riprendono la fisionomia delle foglie di Loto.

FATTI SALIENTI Contraddistinto da forti cambi di accelerazione e decelerazione necessari per affrontare molte delle sue curve, fin dalla sua entrata in calendario è stato apprezzato dai piloti per le staccate violente e per i lunghi rettilinei che offrono molteplici opportunità di sorpasso. Per quanto riguarda le statistiche, il pilota più vincente su questo tracciato è Lewis Hamilton (4 vittorie), che primeggia anche per il maggior numero di pole position (5), di giri veloci in gara (2), di podi (addirittura 7) e di punti conquistati (117). La Ferrari, invece, è all'apice per il numero di successi (assieme alla Mercedes, che vince invece per il numero di partenze dalla prima casella) ma anche per il numero di podi, mentre la McLaren domina le classifiche per il numero di giri veloci e per i punti portati a casa dai suoi piloti. L'anno scorso, infine, ha vinto Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Sebastian Vettel (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing).

ORARI TV Il terzo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita dal canale TV8 sul digitale terrestre. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP della Cina: prove, qualifiche e gara.

