Autore:

Giulio Scrinzi

BACK-TO-BACK Dopo aver dato vita allo spettacolare ed avvincente GP del Bahrain, il Mondiale di F1 2018 prosegue immediatamente con il terzo round in stile back-to-back. Si tratta del Gran Premio di Cina, in scena sul circuito di Shanghai, dove Sebastian Vettel sarà chiamato a continuare la sua scia positiva di successi e tenere a bada le Mercedes di Hamilton e Bottas, pronte ad approfittare di ogni suo singolo errore.

COSÌ IN TV Ecco tutta la programmazione ufficiale del GP di Cina, in diretta su Sky e in differita sul canale TV8 del digitale terrestre.

ORARI TV SKY Sport F1

Venerdì 13 aprile

ore 4:00 - Prove Libere 1

ore 8:00 - Prove Libere 2

Sabato 14 aprile

ore 5:00 - Prove Libere 3

ore 8:00 - Qualifiche

Domenica 15 aprile

ore 8:10 - Gara

ORARI TV TV8

Sabato 14 aprile

ore 19.45 - Qualifiche

Domenica 15 aprile

ore 21.00 - Gara