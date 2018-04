Autore:

Giulio Scrinzi

VETTEL DETTA IL PASSO Dopo le difficoltà incontrate nel venerdì di libere sul circuito di Baku, Sebastian Vettel si è ripreso alla grande nelle FP3 del sabato mattino: il tedesco della Ferrari, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo della sessione, un 1'43''091 con il quale ha preceduto la punta di diamante della Mercedes, Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica, però, ha pagato 361 millesimi dal ferrarista, segno che la sua Freccia d'Argento non è ancora perfettamente a punto in vista delle qualifiche.

RAIKKONEN INSEGUE Al terzo posto Kimi Raikkonen si è confermato decisamente competitivo: il finlandese ha mostrato il potenziale della Rossa tra le strette curve del circuito azero, precedendo la migliore delle Red Bull di Max Verstappen, in scia al ferrarista per pochi millesimi. Alle spalle dell'olandese si è piazzata la seconda W09 EQ Power+, quella di un Valtteri Bottas che è l'ultimo pilota a conservare un ritardo dalla vetta inferiore al mezzo secondo.

TUTTI GLI ALTRI Fuori dalla top ten, invece, il pilota più veloce di ieri, un Daniel Ricciardo che non è stato capace di concretizzare il potenziale della sua RB14 a causa del traffico in pista durante la simulazione da qualifica, condizionata proprio sul finale delle FP3. La sessione, inoltre, ha visto negli ultimi minuti anche il crash della Williams di Sergey Sirotkin, bravo comunque a rientrare nei primi dieci. Prima di lui hanno dato una buona impressione anche entrambe le Force India, nonchè la Haas di Magnussen, ottimo settimo davanti alla seconda FW41 di Stroll.

CLASSIFICA DEI TEMPI Qua di seguito la classifica dei tempi delle FP3 a Baku.