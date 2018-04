Autore:

Simone Dellisanti

GP BAKU Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Baku per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP della Cina. Sul circuito di Monza la sfida si riaccende a partire dal 27 aprile con le prove libere fino a domenica 29 aprile, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Baku in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quarto GP di questa Stagione.

IL TRACCIATO Quarto round del Campionato di Formula 1 2018: ci troviamo sul nuovissimo circuito cittadino (non permanente) di Baku, capitale dell'Azerbaijan, il quale ospita quest'anno l'inedito Gran Premio d'Azerbaijan, nuovo nome del vecchio GP d'Europa. Si tratta di un tracciato ricavato nelle strade della capitale e creato in collaborazione con Hermann Tilke al fine di mostrare i più caratteristici scenari di Baku: il centro storico, il lungomare con il rettilineo dei box di 2,2 km (il doppio di quelli di Monza), la sede del Palazzo del Governo sono solo alcune delle location che questa pista sfiora. Lungo complessivamente 6,003 km e con addirittura 20 curve da affrontare, è il secondo circuito più lungo dopo Spa-Francorchamps.

ORARI TV Il round italiano del Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky F1 HD e in differita su TV8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Baku 2018: prove, qualifiche e gara.

TEMPI PROVE LIBERE 1

TEMPI PROVE LIBERE 2

TEMPI PROVE LIBERE 3

TEMPI QUALIFICHE

GARA