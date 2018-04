ROSSA SOTTOTONO Mentre le Ferrari di Vettel e Raikkonen arrancano cercando di trovare il set up giusto per Baku, Bottas e la sua Mercedes sono stati i più veloci nelle Prove Libere 1, valide per il Gran Premio d'Azerbaijan. Valtteri Bottas è stato il pilota più veloce sul circuito di Baku grazie alle mescola degli pneumatici Pirelli Ultrasoft, la più veloce.

BOTTAS THE BEST La Mercedes del finlandese ha chiuso i 90 minuti delle FP1 con un vantaggio molto sottile (di 0,035 s) su Ricciardo, pilota Red Bull, mentre il campione del mondo Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della quarta posizione provvisoria, quasi un secondo dietro al suo compagno di squadra. Da segnalare la buona performance della Force India con Sergio Perez e Esteban Ocon rispettivamente terzo e quinto. Anche la Williams è sembrata più competitiva, con Sergey Sirotkin in ottava posizione e Lance Stroll undicesimo.

SET UP Capitolo Ferrari. Il Cavallino Rampante sta lavorando sul set up delle proprie monoposto cercando di risolvere i problemi segnalati dai due piloti della Scuderia. Sebastian Vettel non è riuscito a fare meglio del decimo tempo a causa della poca aderenza del posteriore mentre il finnico, Kimi Raikkonen, ha compiuto solo 10 giri prima di essere costretto ai box per alcuni problemi tecnici sopraggiunti alla sua Rossa.

CRASHTAPPEN Da segnalare un altro crash per Verstappen. L'olandese volante sembra ancora in trance dopo gli incidenti nei primi GP della stagione e oggi non ha fatto mancare alla sua Red Bull un incontro ravvicinato con le vicine barriere di Baku, dopo aver perso il retrotreno della sua vettura.

CLASSIFICA FP1