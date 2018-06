Autore:

Marco Congiu

500 GIARDINIERA, ELETTRICA E MILD La nuova generazione di Fiat 500 arriverà nel 2020. Stando a quanto comunicato da Sergio Marchionne durante l'assemblea degli azionisti FCA il 1° giugno, l'icona per eccellenza di casa Fiat tra due anni sarà spinta da un propulsore mild-hybrid, prima di essere disponibile anche in configurazione totalmente elettrica. Da sottolineare anche il ritorno della 500 Giardiniera, versione a 5 porte della 500.

ADDIO DIESEL Dopo aver annunciato l'addio ai motori Diesel, la strategia di FCA si è fortemente indirizzata sulle propulsioni elettrificate. Mark Chernoby, responsabile tecnico dell'azienda, ha comunicato la nascita di cinque nuove categorie di ibrido per la multinazionale, dal Mild all'ibrido tradizionale, passando per le elettriche e le le plug-in. Ad essere coinvolte saranno anche le nuove piattaforme per le piccole, 500 in primis.

2 ANNI Nel 2020 vedremo la prima Fiat 500 mild hybrid, che adotterà un motore con un impianto a 12 volt. A pochi mesi di distanza, nascerà anche una nuova Fiat 500 elettrica. Destino simile, anche se resta un'incognita la data, si avvererà per la Fiat 500X e 500L.

500 GIARDINIERA Arriverà anche una Fiat 500 Giardiniera, versione a 5 porte della 500. Un po', per intenderci, come quanto visto con Mini. Marchionne promette una 500 Giardiniera best in class per abitabilità, oltre ad essere disponibile con un powertrain ibrido e totalmente elettrico.

FIAT: CHE COSA RESTA? Non viene fatto un riferimento specifico al futuro di Fiat, destinato a rimanere un brand regionale anziché globale come Jeep. Il destino della Fabbrica Italiana Automobili Torino, però, potrebbe essere quello di diventare pioniere nell'eletrificazione grazie ai suoi modelli di punta come la famiglia 500. Non è stata fatta parola su 124 Spyder e Fiat Tipo, modello quest'ultimo campione di vendite insieme alla Panda, auto destinata a non offrire contenuti tecnologici rilevanti data la sua natura di vettura a basso costo.