Autore:

Luca Cereda

SCOOP La nuova Audi A6 berlina 2018 si svela online in queste prime tre foto “rubate”, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di debutto ufficiale, fissata per il prossimo 6 marzo al salone di Ginevra 2018.

SENZA SORPRESE Aspettando le nuove Audi A6 Avant e Allroad, che dovrebbero mostrarsi più avanti nel calendario, il design della nuova A6 non sorprende. Pare più un'evoluzione di quello attuale, sulla scia delle ultime Audi uscite, A7 e A8 in prima fila. La firma luminosa dei fari, soprattutto di quelli posteriori, è forse l'elemento più distintivo. Aspettiamo di vederla dal vivo, però, e, anche in foto, più nei dettagli.

PIU' HIGH TECH Gli interni del nuovo modello di Audi A6, infatti, non sono ancora stati svelati. Rumors basati sulle foto spia della A6 Avant circolate nei mesi scorsi, però, pronosticano anche per la berlina un infotainment con doppio schermo touch screen sulla consolle centrale, come già visto sulla A8. Lo schermo superiore ha una diagonale più grande, da 10,1 pollici, quello più in basso da 8,6''.

ANCHE IBRIDA Dobbiamo aspettare il reveal ufficiale per scoprire se la gamma motori ci riserverà anche una versione ibrida vera, oltre al mild hybrid che, essendo già stato sdoganato sul resto della gamma, certamente toccherà anche alla nuova A6.

A QUANDO? Stesso discorso per il prezzo, facilmente ipotizzabile a metà strada tra la gamma A4 e la A8: tutti i dettagli verranno svelati in sede di presentazione. Il debutto in concessionaria è fissato invece per fine estate.