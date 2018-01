Autore:

Luca Cereda

PERIODO INTENSO Non solo la nuova Audi A6 e la già annunciata Audi Q8. Nell'agenda della casa di Ingolstadt c'è un programma di lanci molto fitto per il 2018, che riguarda anche la parte più bassa della gamma.

QUI A1 Prodotta in Spagna nella fabbrica di Martorell, dove escono le Seat, la nuova Audi A1 2018 (solo Sportback) nascerà sul pianale MQB A0 giù usato dal gruppo Volkswagen per Polo e Ibiza. C'è da attendersi, dunque, che la piccola dei Quattro Anelli cresca un po' nelle dimensioni come i modelli cugini. E anche nel bagagliaio, ben più generoso di quello attuale, che si ferma a un massimo di 270 litri; almeno più di 300 litri, visto che la nuova Polo arriva addirittura a 351. Quando arriverà? Al momento, l'ipotesi più probabile è nella seconda metà dell'anno, intorno a novembre.

I SUV Poco prima dovrebbe toccare alla nuova Audi Q3, che i tedeschi potrebbero presentare al prossimo Salone di Pechino oppure a Parigi. Difficile azzeccare il pronostico, però, anche perché alle vendite Audi, quest'anno, servirebbe un vigile per dirigere il traffico: nella seconda metà del 2018 usciranno infatti anche l'Audi e-tron SUV, la prima sport utility elettrica del marchio, e l'ammiraglia Audi Q8. Quest'ultima attesa verso dicembre.

BERLINE, STATION, COUPE' A far da apripista ci sono berline, coupé e wagon. Già da marzo sarà disponibile nelle concessionarie la nuova A7, mentre l'Audi A6 2018, fortemente accreditata per un passaggio in anteprima mondiale al salone di Ginevra 2018, dovrebbe mettersi in vetrina in estate: prima in versione berlina, poi Avant. In tutto questo susseguirsi di presentazioni e lanci troverà un suo spazio anche l'Audi TT, che si è concessa un restyling di metà carriera e lo svelerà probabilmente a Ginevra.