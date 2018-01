Autore:

Emanuele Colombo

PROTAGONISTA A GINEVRA Attesa per il dabutto ufficiale al prossimo salone dell'auto di Ginevra, i primi di marzo, ecco le foto spia della nuova Audi A6 Avant 2018. Ancora coperta dalle camuffature, già fa capire che il taglio dei finestrini posteriori e del lunotto è più spiovente, per rendere la linea più sportiva.

LOOK PIÙ SPORTIVO La calandra appare più ampia che in passato e i fianchi leggermente più scolpiti, per dare maggiore risalto ai passaruota e creare un senso di maggiore sportività. I fari potrebbero essere più sottili, ma qui le camuffature potrebbero trarci in inganno.

FUORI EVOLUZIONE... In generale il design complessivo della nuova A6 station wagon rimane legato a doppio filo al modello precedente e al family feeling tipico del marchio, con modifiche che continuano sulla strada di una rassicurante evoluzione anziché di un rinnovamento radicale.

...DENTRO RIVOLUZIONE Il tutto maschera cambiamenti che in realtà sono molto profondi, giacché la nuova Audi è costruita su una piattaforma inedita, che dovrebbe consentire un risparmio di peso di circa 100 chili rispetto al modello precedente.

PLANCIA RAZIONALIZZATA A bordo, il sistema di infotainment con doppio display touch mutuato dalla Audi A8, dotato di tecnologia per fornire una risposta tattile ai comandi, dovrebbe consentire una razionalizzazione dei tasti fisici. Non troppo, però, visto che quel tipo di impianto dovrebbe venire proposto a richiesta e le funzioni base dell'auto dovranno essere utilizzabili anche senza di esso.

MOTORI E DATA DI LANCIO Quanto ai motori, sembra che al lancio saranno disponibili motori a benzina e diesel a 4 e 6 cilindri, anche dotati del sistema di sovralimentazione elettrica alimentato da una rete a 48 volt. Le versioni ibride plug-in, così come le varianti ad alte prestazioni S6 Avant e RS6 Avant si renderanno disponibili in un secondo momento. L'introduzione sul mercato della A6 Avant 2018 dovrebbe avvenire entro l'estate.