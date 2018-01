Autore:

Marco Congiu

MANCA POCO L'Audi Q8 è uno dei SUV più attesi dell'anno. Realizzata sulla stessa base di Q7 e Porsche Macan – e quindi anche della neonata Lamborghini Urus – segnerà l'ingresso del marchio del Gruppo Volkswagen nel settore degli sport utility dalle linee da coupé. Il debutto ormai è imminente: o sarà al Salone di Detroit o al prossimo Salone di Ginevra.

QUALCOSA SI VEDE Il camouflage dell'Audi Q8 è davvero ridotto all'osso. Come possiamo vedere in queste immagini, si intravede chiaramente la forma della generosa presa d'aria, oltre al faro aggressivo che sembra tagliato con l'ascia. Il laterale è ingentilito da una cromatura passante per tutta la vetratura, mentre il posteriore richiama da vicino quello della nuova Lamborghini Urus oltre alla Q8 Sport concept presentata proprio al Salone di Ginevra 2017.

INTERNI: QUEL LUSSO HI-TECH Come da abitudine, Audi ha intenzione di fare le cose in grande quando si tratta di interni per le top di gamma. La nuova Q8 non farà eccezione da questo punto di vista: l'abitacolo dovrebbe essere impreziosito da alcune delle features già viste sulla nuova A8, la nuova ammiraglia presentata lo scorso luglio a Barcellona: per fare un esempio, la Q8 dovrebbe essere dotata del doppio display touch-screen.

RSQ8 Audi sta investendo molto nel programma Audi Sport, tramite il quale comunica la natura di lusso sportivo di cui il marchio dei quattro anelli si può fregiare dopo diversi anni di dominio alla 24 Ore di Le Mans. In quest'ottica – e soprattutto attingendo a tutto il know-how del Gruppo Volkswagen – non dovrebbe mancare una RSQ8