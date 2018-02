Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' AUDI 2018 Non solo la Nuova Audi A6 e la già annunciata Audi Q8, il programma 2018 di lanci della casa di Ingolstadt comprende anche la parte più bassa della gamma.

AUDI AL SALONE DI GINEVRA 2018 Quest'anno, un passaggio al salone di Ginevra 2018 ce lo aspettiamo certamente dalla Audi A6, prima in versione berlina, poi Avant, quest'ultima fedele nel design al modello precedente -se non per la calandra più ampia, per i fianchi più scolpiti e per il taglio dei finestrini posteriori e del lunotto più spiovente - ma costruita su una piattaforma inedita. Saranno probabilmente presenti anche il restyling di metà carriera dell’Audi TT e la nuova Q3,​ che nella seconda generazione guadagna una griglia anteriore ridisegnata e un look rinnovato e spigoloso, sia nelle linee sia nella fanaleria.