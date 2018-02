Autore:

Giulia Fermani

KIA CEE'D 2018 Sei anni dopo il debutto della seconda serie, la compatta a cinque porte Kia Cee’d si rifà il look per prepararsi alle presentazioni ufficiali in occasione del Salone di Ginevra 2018. Oggi, a pochi giorni di distanza dalla diffusione delle prime foto spia dei due muletti camuffati impegnati nei test invernali Kia ha pubblicato uno schizzo della terza generazione.

COSA ASPETTARSI La nuova Kia Cee’d 2018 si prepara a sferrare un nuovo attacco alle rivali del segmento C, VW Golf e Ford Focus in testa, con linee che si avvicinano in modo evidente a quelle della cugina Hyundai i30, specie negli interni, con un display per infotainment ingrandito e rialzato nella console centrale e affiancato da un paio di prese d'aria. Dettagli stilistici dell’aggiornata carrozzeria​ della nuova hatchback sono le luci di marcia diurna a Led e stilemi tipici della famiglia Kia come la classica mascherina “Tiger Nose” integrata e le fiancate pulite e lineari che accompagnano lo sguardo al posteriore. La nuova Cee’d, che segue il lancio della nuova supermini Rio, potrebbe contare sugli stessi motori turbo a benzina e diesel della cugina Hyundai i30.