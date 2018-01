Autore:

Luca Cereda

MANCA La nuova Ford Focus 2018 non sarà al salone di Ginevra il 6 marzo, rivela la rivista Automotive News Europe cintando fonti interne all'azienda americane. Le stesse che spostano l'appuntamento con una delle novità più attese dell'anno in campo automobilistico di qualche settimana più in là: probabilmente già in doppia veste berlina e wagon, la Focus si svelerà in anteprima mondiale ad aprile, nell'ambito di un evento appositamente organizzato dalla casa americana.

AUTUNNALE Questo significa che potremmo vedere le nuove Ford Focus 2018 in vetrina presso le concessionarie europee già dal prossimo autunno. Si tratta del secondo modello più venduto dall'Ovale Blu nel Vecchio Continente dopo la Fiesta, anche se negli ultimi mesi ha rallentato: sono 212.806 gli esemplari consegnati nel 2017 secondo JATO Dynamics.

NUOVI ALLESTIMENTI Urge dunque un ricambio per tornare a macinare numeri, i quali, per Ford, beneficeranno anche di un ampliamento della gamma Fiesta. Nel 2018 è attesa infatti la Fiesta Active, versione crossover della piccola americana. Un allestimento particolarmente promettente che verrà replicato sulla nuova Focus 2018, come l'intera line-up di Fiesta: gli allestimenti Titanium, ST-Line, Active e Vignale.

C'E' LA EDGE Detto ciò, che cosa ci riserverà Ford per il salone di Ginevra 2018? Con ogni probabilità la nuova Edge, recentemente rinfrescata da un restyling (presentato a Detroit) e arricchita dalla versione ST-Line. Non è escluso che la casa americana decida di introdurre anche una Ford Edge a 7 posti.