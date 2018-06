Autore:

Luca Cereda

PIATTO RICCO Due novità all'anno, 10 modelli ibrdi plug-in e l'abbandono del diesel: si tinge di verde il futuro di Jeep dopo che Mike Manley, capo del marchio, ha svelato oggi il piano quinquennale nella conferenza indetta dal gruppo FCA. In arrivo ci sono modelli inediti tra cui il baby-SUV più piccolo della Jeep Renegade, il pickup su base Wrangler (pronosticato col nome Scrambler), due SUV a sette posti e le nuove Wagoneer e Grand Wagoneer.

JEEPPANDA Sette modelli in tutto, tra nuove proposte e restyling, arricchiranno la gamma Jeep nel mercato europeo. Tutte, a vari gradi, elettrificate. Si parte con la cosiddetta baby-SUV, una Jeep di segmento A (lo stesso della Fiat Panda, per intenderci) che abbasserà il prezzo d'ingresso con una piattaforma che potrebbe essere parente di quella della Panda 4x4.

JEEP SCRAMBLER E SUV Nei prossimi anni uscirà anche il restyling della Jeep Compass, mentre una delle novità chiacchierate da tempo è il pickup di Jeep, probabilmente chiamato Scrambler. Annunciati anche due SUV a 7 posti: uno medio-grande (segmento D), l'altro grande (segmento E). Il 2020 segnerà poi il ritorno del Wagoneer, tanto in versione compatta quanto full-size (Grand Wagoneer).

UNA BELLA SCOSSA L'evoluzione di Jeep in Europa passerà anche attraverso un progressivo abbandono del diesel a favore dell'ibrido: tutti i nuovi modelli avranno una variante elettrica o ibrida plug-in. Si parla di 10 ibride ricaricabili e 4 elettriche pure entro il 2022. E non si perde di vista nemmeno la guida autonoma: alla fine del piano quinquennale, tutti i modelli della gamma dalla Renegade in su avranno raggiunto il livello 3.

DESERTHAWK Le Jeep del futuro avranno infine una nuova linea di allestimento. Alle versioni Trailhawk (specializzate nell'offroad) e alle Trackhawk (focalizzate sulle performance su strada) si affiancheranno le Jeep Deserthawk, caratterizzate da specifiche tecniche per la guida su sabbia.