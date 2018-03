Autore:

Marco Congiu

AGENDA PIENA Sono mesi di lavoro frenetico in casa Jeep. Dopo il lancio della Compass in occasione dell'ultimo Salone di Ginevra e con la nuova Wrangler chiamata al debutto al Los Angeles Auto Show di dicembre, si potrebbe aggiungere una terza novità di tutto interesse, almeno per i mercati europei: una SUV - pardon, fuoristrada - ancor più compatta della Renegade, che andrebbe quindi ad intaccare un Segmento A monopolizzato sino ad ora dalle Suzuki Gimny e Ignis. Il nuovo mini Suv dovrebbe essere più compatto della sorella maggiore Renegade anche nel prezzo, fissato intorno ai 17 mila euro. Per tutti i dettagli, però, tocca aspettare il 1° di giugno, quando Sergio Marchionne svelerà i piani quinquennali di Jeep

ARRIVA NEL 2019? La nuova Jeep Scrambler - questo, secondo indiscrezioni, potrebbe essere il nome del SUV - dovrebbe arrivare sui mercati nel 2019. Non sarà distribuita in Nord America, dal momento che gli acquirenti di quelle zone non sono interessati a vetture di piccole dimensioni, mentre nel vecchio continente dovrebbe trovare fortuna. Lo stesso Mike Manley- come riportato in un'intervista su Autocar in occasione del Salone di Parigi 2016 - ha ammesso la possibilità di lavorare su un SUV più compatto di 4 metri. «Sono convinto si potrà intraprendere questo segmento nel futuro, anche se dobbiamo pianificare prima un procedimento serio» sono state le sue parole.

CALENDARIO ALLA MANO La Jeep Compass non dovrebbe ricevere alcun facelift o restyling prima della fine del decennio, mentre la Cherokee dovrebbe rifarsi il trucco nel 2021. La Grand Cherokee avrebbe dovuto ricevere un maquillage nel 2018, posticipato al 2019. I tempi tecnici per veder nascere la Jeep Scrambler, quindi, ci sarebbero tutti a voler ben vedere.