Autore:

Lorenzo Centenari

I HAVE A DREAM Perché un veicolo a emissioni zero non può sopravvivere da solo. L'auto elettrica è filosofia di guida e intero ecosistema di mobilità. È "visione". Alla sua flotta del futuro, Honda prepara il campo e diversifica le soluzioni. Honda Electric Vision (mercoledì 23 ottobre, ore 12.30) come occasione per condividere col pubblico i progetti per l'Europa: elettrificazione a 360 gradi, ma per gradi. Fino al target del 2025, quando ogni modello della Casa adotterà un sistema ibrido, oppure full electric. In diretta da Amsterdam, qui sotto lo streaming della conferenza: clicca Play e ascolta che ha da dire Honda.

A RITMO DI JAZZ La nuova generazione di Honda Jazz si svela al Tokyo Motor Show in contemporanea al talk di Amsterdam: sarà proposta per la prima volta unicamente in configurazione ibrida, adottando la medesima tecnologia dual motor i-MMD di CR-V Hybrid. Ma la Electric Vision del brand "jap" si esprime anche attraverso Honda e, utilitaria elettrica mostrata in anteprima a Francoforte il mese scorso. La conversione in chiave "green" interesserà poi la compatta Civic, a sua volta destinata a trasformarsi in ibrida plug-in. E a scalare, il processo contagerà l'intera offerta. In video, ecco un'assaggio di ciò che troveremo nei negozi Honda da qui a qualche anno.