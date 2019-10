Autore:

Emanuele Colombo

BECCATA! Attesa per il debutto domani, 23 ottobre, al salone di Tokyo 2019, la nuova Honda Jazz 2020 è stata svelata da un giornale giapponese, che ne mostra le forme definitive dopo il teaser della settimana scorsa e le numerose foto spia che vi avevamo mostrato a marzo. Attesa in Europa con un'unica motorizzazione ibrida, basata su un motore a benzina elettrificato, la nuova Honda Jazz Hybrid intende “alzare l'asticella in termini di comfort e piacere di guida”, secondo quanto ha annunciato Honda.

IBRIDA, COME LA CR-V Il motore, si dice, riprenderà il medesimo schema del sistema dual motor i-MMD adottato dal del SUV Honda CR-V. Sul SUV abbiamo due motori elettrici e un motore a benzina a ciclo Atkinson i-VTEC da 2,0 litri, che funge da generatore in quasi tutte le situazioni, salvo poi collegarsi direttamente alle ruote – senza alcun cambio o variatore, bensì con una trasmissione diretta – alle velocità autostradali. La scheda tecnica del sistema indica 184 CV e 315 Nm, pari a quelli delle unità elettriche.

DEPOTENZIATA Sulla Jazz, che pure ha un pianale allungato e un passo più lungo rispetto alla generazione precedente, c'è da aspettarsi un sistema i-MMD rivisto, opportunamente ridotto negli ingombri e nelle potenze. In particolare è probabile che sotto al cofano troveremo un motore termico da 1.0 o al massimo 1.5 litri in luogo del 2.0 litri della CR-V e che la parte elettrica sia dimensionata per erogare una potenza attorno a 130 CV.

DOPO DI LEI, LA CIVIC Nelle promesse di Honda, il sistema i-MMD “fornisce un'eccezionale combinazione di prestazioni elevate erogate in scioltezza e impressionante risparmio di carburante” e il suo impiego verrà allargato a molti altri modelli della gamma a partire dalla futura Honda Civic 2021. La Jazz sarà il primo modello del brand giapponese a essere proposto unicamente in versione ibrida, fatta eccezione per la supercar ibrida Honda NSX, e va nella direzione già annunciata dal Costruttore di proporre una gamma completamente elettrificata entro il 2025.