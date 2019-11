NUMERI DA RECORD Avete bisogno di tanta capacità di carico e di una potenza smisurata? Presto fatto, il super truck BelAZ 75710 è il veicolo che fa per voi. Scherzi a parte, i numeri di questo colosso sono scioccanti, un vero mostro siberiano che si è aggiudicato il Guinness World Record per la sua eccezionale capacità di carico. Questo super truck da miniera viene assemblato da alcuni anni nello stabilimento di Zhodzina, in Bielorussia. BelAZ 75710 nasce nel 2013 per rispondere alle esigenze dell’industria estrattiva locale e sfidare la statunitense Caterpillar.

GIGANTE SU RUOTRE BelAZ 75710 è un mostro lungo più di 20 metri, misura 8 metri in altezza ed è largo poco meno di 10 metri. Monta 8 pneumatici Michelin specifici, ciascuno dei quali è in grado di sopportare un peso massimo di 100 tonnellate. Il vero punta di forza di BelAZ 75710 è però il cassone ribaltabile, su cui si possono caricare fino a 450 tonnellate di materiale industriale. Per potersi muovere all’interno dell’area di lavoro, il super truck sfrutta un giunto di articolazione che gli permette di manovrare anche in spazi ristretti, sfruttando al meglio il suo sistema a doppio asse sterzante.

MOTORE CICLOPICO Il gigante delle miniere è spinto da due diversi motori MTU V16 Diesel da 65 litri di cilindrata, che sviluppano rispettivamente 2.300 CV, per una potenza complessiva che tocca i 4.600 CV. A ciò sia aggiungono due alternatori a corrente continua e quattro unità motrici elettriche per ruota. Pensate poi che a seconda delle necessità, uno dei propulsori a gasolio può essere escluso e riattivato successivamente non appena l’operatore richiede maggiore potenza. La trazione è ovviamente integrale, mentre la trasmissione è di tipo elettromeccanico ed è realizzata appositamente dalla tedesca Siemens. La velocità massima di questo ciclope, con entrambi i motori Diesel in funzione, è di 64 km/h, mentre affrontando a pieno carico pendenze del 40%, questo mostro viaggia comodamente a 40 km/h.