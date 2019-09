Autore:

M.A. Corniche

LA FERRARI V12 SPIDER L'avevamo pizzicata qualche settimana fa, ancora coperta da pesanti camuffature (qui lefoto spia) e oggi a Maranello me l'hanno finalmente mostrata in tutta la sua prepotente bellezza: parlo della nuova Ferrari 812 GTS, la Ferrari 812 spider che, con il suo tetto apribile, promette di offrire il miglior ascolto possibile delle note del mitico V12.

SI SPALANCA IN MOVIMENTO Non si tratta di un tetto apribile qualsiasi, ma di un tetto rigido ripiegabile che spalanca le porte del cielo in 14 secondi: lo fa anche in movimento, con l'auto che viaggia fino a 45 km/h, e non ruba spazio a bordo. Ma soprattutto ha un lunotto che, proprio come un finestrino, può essere abbassato anche in corsa, per aumentare la ventilazione permettere al sound di invadere l'abitacolo.

LA SCHEDA TECNICA Neanche il motore è un motore qualsiasi. Forte dei suoi 800 CV e 718 Nm, è lo stesso V12 da 6,5 litri che spinge la 812 Superfast. Sulla nuova Ferrari spider permette di raggiungere i 340 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, o di raggiungere i 200 all'ora con partenza da fermo in 8,3": con il contributo del velocissimo cambio a doppia frizione F1 dual-clutch a 7 marce. Vi ho incuriosito? Gli altri dettagli ve li racconto nel video...