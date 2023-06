Corse in moto (virtuali) divertenti e accessibili: è arrivato MotoGP 23!

Trailer di lancio per il nuovo capitolo del videogame dedicato alle due ruote: nessuna rivoluzione ma tante novità per tutti gli appassionati

Sta per iniziare il weekend più caldo per gli appassionati di MotoGP, quello del Gran Premio d'Italia al Mugello. Il nuovo MotoGP 23, il videogame ufficiale della stagione 2023, non poteva uscire in un momento migliore: sviluppato dallo studio milanese Milestone e disponibile per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, introduce tante novità che rendono il gioco più accessibile anche ai neofiti. Vediamo di che si tratta.

AIUTI NEURALI La più importante novità si chiama Aiuti neurali, ed è la definizione dietro cui si cela un sistema di intelligenza artificiale che registra e tiene d’occhio il comportamento del giocatore in pista, attivando piccole correzioni - per nulla invasive - che lo aiutano a gestire meglio la moto, specialmente nelle curve veloci e nei saliscendi più impegnativi. Non pensatelo come il computer che guida al nostro posto, quanto come un compagno di sella invisibile che interviene delicatamente su freni, acceleratore e freno per aiutarci a guidare meglio. Con l’obiettivo di farci capire meglio dove sbagliamo, e quindi renderci piloti più bravi, che andando avanti nella carriera possono anche provare a ridurre gli aiuti alla guida. Il risultato, tutt’altro che trascurabile, è che l’esperienza di gioco complessiva risulta più divertente e meno frustrante: brava Milestone!

ANCHE L’ACCADEMIA Torna la imprescindibile MotoGP Academy, per familiarizzare con le tecniche di guida della moto, e il tutorial per conoscere meglio le mappature del motore, la partenza manuale, l’RHD e altro ancora. I livelli di difficoltà disponibili sono quattro, da esordiente a estrema: le prime due beneficiano degli aiuti neurali, le ultime due no. Questo permette, insieme agli aiuti più tradizionali, di ritagliarsi il giusto grado di sfida, sia per chi mastica MotoGP da anni, sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote simulate.

SLIDING DOORS MotoGP 23 è il gioco ufficiale con licenza di Dorna Sports, e comprende tutti i piloti, i circuiti (compreso il Kazakistan) e le gare della stagione 2023 di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Per l’occasione Milestone ha dato una bella mano di bianco alla Carriera, puntando maggiormente sui piloti e sulle gare, e meno sulla gestione della squadra. Ottima anche l’introduzione dei Turning Points, snodi narrativi che influenzano il proseguo di una stagione, per esempio facendoci diventare prima o seconda guida, permettendoci di accedere a divisioni superiori, e in generale di costruire una reputazione che influenzerà le possibilità di ingaggio da parte dei top team. A questo si aggiunge anche un social network interno al gioco, per farsi amici o creare rivalità con gli altri piloti, che si comporteranno di conseguenza in gara.

FLAG TO FLAG L’altra attesa novità, quella del flag to flag, si accompagna al debutto del meteo variabile, che aggiunge una ulteriore componente di profondità e strategia per le gare: tornare subito ai box con le prime gocce di pioggia e cambiare moto, oppure restare fuori aspettando che si asciughi la pista?

CHE FEELING! Se avete una PlayStation 5 potrete apprezzare l’ottimo lavoro svolto da Milestone nello sfruttare tutte le potenzialità del controller Dual Sense, che riesce a trasmettere molto bene - tramite micro-vibrazioni controllate - il comportamento della moto su pista (quando si perde il posteriore, per esempio, il grilletto dell’acceleratore si “spegne”, dando la sensazione di slittamento).

GIOCO ONLINE MotoGP 23 introduce il cross play tra Xbox e PlayStation, così che i loro utenti si possano sfidare a prescindere dalla piattaforma su cui si trovano. Ancora, il multiplayer offre finalmente le Gare Classificate, che abbina giocatori di abilità simili. I più tradizionalisti, infine, potranno giocare in due sulla stessa console con la modalità split-screen di schermo condiviso.

MA NINTENDO... La versione per Nintendo Switch ha dovuto lasciare ai box alcune delle novità introdotte quest’anno: manca la modalità flaf-to-flag, il gioco online e lo split screen, così come il cross play (assente anche su PC). Sulla console portatile giapponese è però presente il multiplayer locale fino a otto giocatori.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/06/2023