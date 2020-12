ECCOLA L’abbiamo vista e ammirata nelle foto di un paio di mesi fa, e finalmente possiamo vederla in azione: direttamente sul suo canale YouTube, Porsche ha pubblicato il video della Porsche 911 Turbo usata all’interno di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt Red uscito lo scorso 10 dicembre su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno all’inizio del 2021.

OTTO ANNI DI ATTESA Annunciato per la prima volta nel 2012 e tratto dall’omonimo gioco di ruolo da tavolo, Cyberpunk 2077 è un RPG in prima persona (ossia con la telecamera che coincide con gli occhi del protagonista) ambientato nel mondo distopico di Night City, nel quale sono raccontate le violente e cibernetiche avventure del protagonista, V.

NON È GTA Cyberpunk 2077 non è un gioco di corse con centinaia di auto su licenza come un Forza Motorsport o un Gran Turismo qualsiasi, ma è pieno di auto e moto da guidare, e che vi abbiamo presentato qualche tempo fa. Una di queste, però, riveste particolare importanza e interesse: è la Porsche 911 Turbo di Johnny Silverhand, un rocker con il braccio robotico impersonato da nientemeno che Keanu Reeves (presente anche con le sue moto), e che il giocatore incontrerà durante le sue scorribande a Night City.

FUTU-RESTOMOD Quella presente nel gioco, e visibile anche al museo Porsche di Stoccarda, è un vero e proprio restomod futuristico sviluppato da CD Projekt Red con la collaborazione della stessa casa tedesca: l’auto monta un sistema di propulsione alternativo, sensori LiDAR per la guida autonoma e una targa sul tetto che permette alla polizia di rintracciare l’auto anche dall’elicottero. All’interno si trovano altri sensori più o meno realistici e un cruscotto digitale. La livrea è ispirata alla versione - reale - da corsa della 911 RSR.