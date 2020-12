Una limousine per Lazzarini

Lazzarini Design, creatura di Pierpaolo Lazzarini, si concentra solitamente sugli yacht. Ma quando esercita la propria creatività sulle auto lo fa decisamente senza paura di osare. È sicuramente il caso della sua ultima idea: un concept digitale dal nome Lazzarini One, una limousine molto sui generis che sembra uscita da un film di Batman o, per essere più sul pezzo, da Cyberpunk 2077.

DETTAGLI Quattro posti, più una berlina degna del cattivo di un film che una vera e propria limo, la lunghezza è di 6,26 m. Dal punto di vista tecnico l'idea è quella di un'ibrida a trazione integrale, con un motore termico da 600 CV e altri 1200 CV aggiuntivi che arrivano da quattro motori elettrici Bosch, uno per ogni ruota. Dal punto di vista dell'estetica, la One mescola un design decisamente futuristico a elementi retro: nei commenti si leggono riferimenti al Batman di Tim Burton, ma a me viene in mente anche un Dick Tracy ambientato in un futuro distopico. La cosa più notevole è sicuramente la porta sul retro che si apre verso l'alto, in aggiunta alle due porte laterali. Per l'accesso ai sedili posteriori o per lasciare ancora più a bocca aperta?

IL PREZZO IDEALE Solitamente i concept di Lazzarini nascono con l'idea di essere venduti e diventare realtà, ma questo forse è stato sviluppato più che altro come un divertissment, dal momento che, diversamente dal solito, le elaborazioni grafiche digitali non sono accompagnate dai soliti testi descrittivi e precisi. Il prezzo che Lazzarini immagina per la sua vettura? 2,55 milioni di euro. Mica poco, certo, ma del resto un supercattivo da film non dovrebbe avere problemi di questo tipo, no?