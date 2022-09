L'impennata col chopper che non vi farà smettere di ridere

Prepara l'impennata col chopper: in fondo alla sella, colpo di reni e gas a manetta... ma qualcosa va storto. Che risate (non per lui)

Video di impennate ne abbiamo per tutti i gusti: c'è lo stunt col Tmax, quello che mette la R 1250 GS a candela ma sono in 4... Per fortuna c'è uno bravo, Rok Bagoros, che ci insegna come imparare l'arte del wheelie! Ma il video di oggi, che pur ha a che fare con le impennate, vi farà solo morire dal ridere...

INCREDIBILE Avete capito cosa è successo? Guardate la foto qui sotto (spoiler): si siede in fondo alla moto, dà il colpo di reni e una manciata di gas necessaria a far sollevare la ruota anteriore ma... la manopola del gas gli rimane in mano! Col comando dell'acceleratore bloccato e la mano lontana dal manubrio lo sfortunato motociclista tenta di recuperare il controllo, ma nulla può e finisce col ribaltarsi. Una caduta veramente sfortunata e incolpevole, ma è difficile smettere di guardare questo video. Qualche abrasione qua e là, tuttavia, e si può riprovare a impennare, magari con una moto che non si smonta...

Pubblicato da Michele Perrino, 03/09/2022