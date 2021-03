Le maxi naked e le maxi enduro: due mondi molto distanti per quanto riguarda il cliente finale, ma molto simili sotto tantissimi aspetti. Nel caso di KTM, il primo - quasi lapalissiano - è il motore bicilindrico da 1.301 cc che equipaggia la 1290 Super Duke R e la più recente 1290 Super Adventure S. Si parla di potenze diverse e, talvolta, anche di soluzioni tecniche leggermente tecniche. Ma in ogni caso (come Ducati con Multistrada V4 e Streetfighter V4) sono moto con potenze considerevoli e che non tutti riescono a portare al limite.

Lo stuntman ufficiale di KTM, Rok Bagoros, riesce a impennare qualsiasi moto Made in Mattighofen. Certo, è anche vero che tutte le moto austriache hanno un'indole ''Ready to Race'' che si vede anche nella facilità dell'impennata. In uno dei suoi ultimi video, lo stuntman ''arancio'' spiega passo a passo tutti i segreti per ''impennare con disinvoltura''. Ovviamente non vi consigliamo di uscire dal box e provare anche voi, ma è senza dubbio una visione interessante per alcune considerazioni quali la posizione del peso e del corpo. Anche se, con i 160 CV della Super Adventure e i 180 CV della Super Duke R, a Rok piace.... vincere facile!