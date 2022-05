Impennate? In Austria meglio evitare... il salasso

Dopo la lotta contro le moto rumorose, con tanto di radar anti-rumore, ora arriva anche quella nei confronti delle moto... che impennano. Battute a parte, le moto rumorose di per sé non esistono – spesso è responsabilità di scarichi modificati – così come non impennano da sole, ma per... bontà di chi le guida. In Austria si fa tutto più complicato perché la legge che ha varato il Governo punisce severamente gli amanti dei monoruota.

AUSTRIA VS ITALIA Tempi duri per i motociclisti che impennano, almeno in Austria. La multa, infatti, parte da 300 Euro, ma arriva a 10.000, mentre il fermo del mezzo può arrivare a 72 ore. In Italia, stando all'articolo 170 del Codice della Strada, la sanzione va da 83 a 332 Euro, con possibilità di fermo amministrativo di 60 giorni. I giorni diventano invece 90 nel caso in cui, nel corso di un biennio, si commetta il fatto 2 volte. Multe molto salate in Austria ma provvedimenti anche più aspri da noi, insomma.

L'IMPENNATA Croce e delizia del motociclismo, l'impennata è talvolta la conseguenza di un'errata manovra da parte di chi guida – avete presente quei video dove rimangano letteralmente appesi alle moto e si ribaltano? – in altri casi la... libera espressione delle qualità motoristiche del mezzo (o del pilota). Fatto sta che su strada, come tutte le manovre ''al limite'', è bandita.