CONTO ALLA ROVESCIA Ancora tempo di novità in casa Triumph, dopo aver presentato al pubblico la Trident 660, la nuova Speed Triple RS è tempo di fare un salto nel passato – almeno nello stile – con la gamma Bonneville 2021. Le modern classic di Hinckley sono tra le più apprezzate, in passato abbiamo messo a confronto la Street Twin con le sue rivali e ci ha colpito, ma anche la T 120. Le indiscrezioni sui model year 2021 si sono susseguite di recente, l’ultima in ordine cronologico è quella su una particolare versione di Triumph Street Scrambler, ma il tempo delle indiscrezioni sta per finire: qui sotto troverete il player per potervi gustare in diretta streaming la presentazione dei nuovi modelli della famiglia Bonneville.

QUALCHE ANTEPRIMA In attesa della diretta, proviamo a fare un pronostico di come potranno cambiare le rinnovate Bonneville 2021. Quello che è certo è un aggiornamento agli standard Euro 5 e, magari, qualche ritocco a livello tecnologico. Il video teaser mostra un faro anteriore a LED e un display che ha tutta l'aria di essere simile a quello visto sulla nuova Trident 660 - qui la nostra prova - ossia uno schermo misto LCD/TFT a colori. Arriveranno anche mappe motore e ride by wire come sulla cugina entry level?