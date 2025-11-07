Quad Lock: i kit per montare sulla moto l'iPhone 17 e le altre novità in video a EICMA 2025

Allo stand Quad Lock di EICMA 2025, lo smartphone non è più solo un accessorio da tasca, ma un compagno di viaggio perfettamente ancorato al manubrio. L’azienda australiana, leader negli attacchi per moto, bici e auto, presenta le sue ultime novità – e una notizia che farà felici molti motociclisti italiani.

Quad Lock, uno dei kit per fissare lo smartphone al manubrio

Custodia per iPhone 17: pronta per la nuova generazione

La novità più visibile è la nuova custodia Quad Lock per iPhone 17, che amplia la gamma di supporti compatibili con l’ultimo modello Apple. Come sempre, il sistema di fissaggio è solido, pratico e pulito: si aggancia in un attimo e resta fermo anche quando la strada diventa più “movimentata”.

Il design segue la filosofia Quad Lock: minimo ingombro, massima sicurezza, compatibilità con i già noti mounts antivibrazione per moto.

Quad Lock, le custodie per iPhone & c.

Quad Lock ora distribuita ufficialmente in Italia

Ma la vera notizia di EICMA 2025 è un’altra: Quad Lock arriva finalmente nei negozi italiani grazie alla partnership con ALPA Distribution Italia.

Ne parla Carlo Rigon, Direttore Commerciale di ALPA, che conferma l’avvio della distribuzione diretta: “Da oggi tutti i prodotti Quad Lock saranno disponibili nei punti vendita fisici in Italia. Non solo online, ma anche dal vostro rivenditore di fiducia”.

Sul sito alpadistribution.com è già consultabile l’intera gamma, dagli attacchi da manubrio ai supporti per auto, fino agli accessori per l’uso sportivo.

Quad Lock per iPhone 17 e le novità ALPA in video da EICMA 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2025