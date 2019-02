Autore:

Simone Valtieri

REA AL TOP Sono sempre i piloti britannici a occupare le posizioni di rilievo della cronotabella nella seconda e conclusiva giornata dei test Superbike di Jerez. Jonathan Rea, dopo essersi fatto sopravanzare mercoledì dalla Yamaha di Alex Lowes per appena 8 millesimi, ha rimesso le cose nel giusto ordine il giorno seguente, portando la sua Kawasaki davanti a tutti con il tempo di 1'39"160, ben inferiore al tempo registrato nella prima giornata grazie alle condizioni atmosferiche più calde.

TOP TEN Alle spalle dell'iridato, i due suoi connazionali Alex Lowes a 212 millesimi e Leon Haslam, suo compagno di team, a 348, mentre quarto è stato il "rookie" Alvaro Bautista, che ha riportato la Ducati nei pressi del vertice, mantenendosi a 460 millesimi da Rea. Quinta piazza per il turco Toprak Razgatlioglu con la Kawasaki del Puccetti Racing, che ha preceduto tre Yamaha, quelle di Sandro Cortese, Michael Van der Mark e Marco Melandri. Chiudono la top ten le due Ducati di Rinaldi e Davies.

A LAVORO! Ovviamente durante i test i tempi non sono tutto, visto che i team lavorano alacremente al setup delle moto per farsi trovare prontii tra meno di un mese in Australia, quando scatterà la stagione nel weekend del 22-24 febbraio. E allora se la top bike Kawasaki ha lavorato soprattutto per far funzionare piccoli aggiornamenti tecnici sulla nuova ZX-10RR, la Yamaha del team Pata si è concentrata sull'accelerazione della YZF R1, mentre in Ducati continua il lavoro di rodaggio e di setup della Panigale V4 R, la novità assoluta del prossimo mondiale.

SUPERSPORT In pista oltre agli assi della Superbike c'erano anche quelli della Supersport, con Federico Caricasulo che si è confermato il più veloce anche oggi, mettendo la sua Yamaha davanti a tutti. Alle sue spalle il francese Lucas Mahias con la Kawasaki, staccato di 222 millesimi. Il prossimo appuntamento per i test in pista è tra pochissimi giorni, domenica 27 e lunedì 28 gennaio sul tracciato di Portimao.

I tempi della seconda e ultima giornata di test Superbike a Jerez