Autore:

Simone Valtieri

RESTA IL CAVATAPPI Anche nel 2019 il mondiale delle derivate di serie farà tappa a Laguna Seca, il circuito della leggendaria variante in picchiata del Cavatappi. Le gare non si svolgeranno nel weekend del 12-14 luglio, quello inizialmente lasciato vuoto nel calendario provvisorio del Campionato Superbike 2019, bensì nel successivo, del 19-21 luglio. L'evento sarà però esclusivamente riservato al WorldSBK, non vi correranno perciò né i centauri della World Supersport, ne quelli della World Supersport 300.

TREDICI PER TRE Con l'annuncio della conferma di Laguna Seca, il calendario della Superbike 2019 è al completo. 13 gli appuntamenti complessivi (da quest'anno ogni weekend si disputeranno le due solite gare più l'inedita Superpole race) in quattro diversi continenti. Otto i round in Europa (Aragon, Assen, Imola, Jerez, Misano, Donington, Portimao e Magny Cours), due in Asia (Chang, Losail), due in America (Laguna Seca e San Juan) e uno in Australia (Phillip Island). Il via sarà nel weekend del 24 febbraio, la conclusione in quello del 26 ottobre, con l'epilogo iridato in Qatar che si svolgerà dal giovedì al sabato.

IL CALENDARIO UFFICIALE DEL WORLDSBK, WORLDSSP E WORLDSSP300 2019

Data Paese Circuito 22-24 febbraio Australia Phillip Island* 15-17 marzo Thailandia Buriram* 5-7 aprile Spagna Aragon 12-14 aprile Olanda Assen 10-12 maggio Italia Imola 7-9 giugno Spagna Jerez 21-23 giugno Italia Misano 5-7 luglio Regno Unito Donington 12-14 luglio Stati Uniti Laguna Seca** 6-8 settembre Portogallo Portimao 27-29 settembre Francia Magny Cours 11-13 ottobre Argentina San Juan Villicum* 24-26 ottobre Qatar Losail

*Solo le gare della World Superbike e della World Supersport

**Solo la gara della World Superbike