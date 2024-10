La Superbike approda in Spagna per l'epilogo iridato, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 20 settembre il mondiale Superbike 2024 approda a Jerez de la Frontera (Spagna): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ultimo round

La Superbike chiude i battenti questo weeked con l'appuntamento di Jerez de la Frontera. Toprak Razgatlioglu avrà a disposizione tre match point per chiudere la pratica iridata contro Nicolò Bulega. Il divario tra i due dopo 11 ruond è di 46 punti e se ne possono conquistare al massimo 62 nel weekend. Ciò significa che il pilota turco della BMW necessiterà di non perdere più di 9 punti dal rookie della Ducati in gara-1, tradotto: con un podio sarà bis-iridato per Toprak. Al termine di gara-1 sabato 19 ottobre si celebrerà il vincitore o si rifaranno i conti. In palio ci sono anche i titoli costruttori e team. In entrambi i casi saranno Ducati e BMW a gicarseli, ma in questo caso l'azienda di Borgo Panigale parte con un vantaggio consistente da difendere nelle due graduatorie: rispettivamente 35 e 92 punti. Già deciso lo scorso weekend, invece, il miglior pilota indipendente, ed è Danilo Petrucci, che come Alvaro Bautista, Andrea Iannone, Jonathan Rea, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Alex Lowes e tanti altri proveranno a salire sul podio in questo epilogo iridato.

I primi due del mondiale ad Aragon 2024: Bulega, Razgatlioglu e Bautista. Credits: WorldSBK

ROUND PORTOGALLO IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo e ultimo weekend del'anno della Superbike sul Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento spagnolo andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2024