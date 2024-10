SBK Portogallo: Razgatlioglu vola a +46 su Bulega nonostante la beffa del mattino

Una bella superpole race apre la domenica del round portoghese della Superbike. Con finalmente il sole sopra i loro caschi, i piloti delle derivate di serie hanno dato spettacolo, soprattutto nei primi giri, prima che Toprak Razgatlioglu prendesse il comando delle operazioni a 9 giri dal termine e lasciasse gli altri ad accapiggliarsi per le posizioni dalla seconda in giù. Dal gruppone è però subito emerso Nicolò Bulega, che dalla quinta posizione, e dopo un primo giro non perfetto, è risalito velocemente issandosi al secondo posto. Il rookie della Ducati si è messo a caccia di Toprak riuscendo a mettersi nella sua scia solo nelle ultime battute. Non arrivano attacchi però, e il turco sembra riuscire a vincerla agevolmente, ma nell'ultimo curvone Bulega va il doppio del rivale, si mette in scia e lo beffa al photofinish per appena 3 millesimi, il distacco più piccolo tra primo e secondo nella storia della Superbike. In classifica, comunque, le cose restano quasi invariate, con Razgatlioglu che può gestire 41 punti di margine su Bulega prima delle ultime 4 gare. Sul podio insieme ai due protagonisti della superpole race sale anche il rimontante Alvaro Bautista (Ducati), che beffa l'ottimo, e ritrovato, Andrea Locatelli (Yamaha). Bravissimo anche Danilo Petrucci, quinto, che era anche balzato in testa nei primi giri, ed è ormai certo di essere il miglior pilota indipendente della stagione. Prendono punti nella gara breve anche Alex Lowes (Kawasaki), Xavi Vierge (Honda), Iker Lecuona (Honda) e Andrea Iannone (Ducati).

IT'S OFFICIAL!🔥😮💥



It was THE CLOSEST GAP between the 1st and 2nd in #WorldSBK HISTORY😮🤯#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/VtdvcPih9z — WorldSBK (@WorldSBK) October 13, 2024

GARA-2 Non sempre la vendetta è un piatto che va servito freddo, anzi. A circa tre ore dalla beffa della superpole race Razgatlioglu si rifà con gli interessi e, dopo la solita partenza tranquilla, rimonta a suon di sorpassi e a 13 giri dalla fine è già primo e in fuga rispetto a Bulega e Bautista. Il resto della gara non propone sussulti, almeno per la lotta al podio, e i tre finiscono in quest'ordine, con il turco della BMW che torna a +46 sull'italiano della Ducati e tra un settimana avrà bisogno di appena 12 punti per laurearsi matematicamente campione del mondo, per la seconda volta. Bella battaglia, invece, alle loro spalle: ne pagano le conseguenze Locatelli e Lecuona, caduti, mentre la spunta un quasi ritrovato Jonathan Rea, quarto davanti a Van der Mark e Vierge. Danilo Petrucci, settimo, si laurea ufficialmente miglior pilota indipendente, chiudendo la gara proprio davanti al suo rivale numero 1, Andrea Iannone. Chiudono a punti anche Rinaldi, Bassani, Redding, Alex Lowes (deludente, solo 12°), Aegerter, Ray e Lopes.

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Race Superbike Round Portogallo 2024

Risultati Gara-2 Superbike Round Portogallo 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/10/2024