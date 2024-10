La Superbike approda in Portogallo, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 13 settembre il mondiale Superbike 2024 approda all'Estoril (Portogallo): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del penultimo round

La Superbike si avvia al penultimo round dell'anno al Circuito do Estoril. Toprak Razgatlioglu avrà disposizione il primo match point per aggiudicarsi il titolo iridato Superbike. Non sarà semplice per il turco della BMW, fin qui dominatore della stagione nonostante abbia saltato due tappe per infortunio, rientrando (sul podio) lo scorso mese ad Aragon. Il leader della classifica potrà contare su un tesoretto di 39 punti di vantaggio in classifica nei confronti del più immediato inseguitore, il rookie Nicolò Bulega su Ducati. Per laurearsi campione già domenica, avrà bisogno di chiudere il weekend conalmeno 62 punti di margine e, dunque, guadagnarne 23 nel corso delle gare di sabato e domenica. Difficile ma non impossibile. Per il successo in Portogallo giocheranno anche i ducatisti Alvaro Bautista, Danilo Petrucci e Andrea Iannone, gli altri piloti BMW Michael Van der Mark e Garrett Gerloff, mentre proveranno il colpaccio Alex Lowes con la Kawasaki e gli yamahisti Andrea Locatelli e Jonathan Rea.

WorldSBK Portimao 2024, Toprak Razgatlioglu (BMW). Credits: WorldSBK

ROUND PORTOGALLO IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo weekend del'anno della Superbike al Circuito do Estoril, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento portoghese andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/10/2024