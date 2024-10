SBK Portogallo: Razgatlioglu precede Bulega e mette il mondiale in cassaforte

Un sabato reso complicato dal meteo quello del round portoghese della Superbike. Su asfalto bagnato, ma via via sempre più asciutto, la superpole se la prende nelle battute finali Toprak Razgatlioglu, il più bravo di tutti a interpretare le condizioni difficili del Circuito do Estoril, chiudendo con il tempo di 1:52.430! Staccato di appena 82 millesimi, a causa di un vistoso scivolamento del posteriore nel settore finale, c'è Danilo Petrucci, che ha assaporato la pole ma che metterà la sua Ducati in griglia al fianco della BMW del turco, leader iridato. Prima fila, a sorpersa, per Jonathan Rea che con la Yamaha quest'anno non ha mai trovato il bandolo della matassa, ma che si è esaltato nelle condizioni che più gli piacciono. In seconda fila vanno Andrea Locatelli (Yamaha), l'inseguitore iridato Nicolò Bulega (Ducati) e il compagno del leader Michael Van der Mark (BMW). Terza fila tutta britannica con Sam Lowes (Ducati), la sorpresa Terran Mackenzie (Honda) e Alex Lowes (Kawasaki), mentre finisce in quarta fila il ducatista Alvaro Bautista, caduto sul bagnato e undicesimo, dietro anche ad Axel Bassani (Kawasaki) e davanti ad Andrea Iannone (Ducati). In quinta fila vanno le due Honda ufficiali di Vierge e Lecuona (caduto nel corso della superpole), e per Rinaldi (Ducati), mentre Gardner (Yamaha), Gerloff (BMW) e Aegerter (Yamaha) completano la sesta fila. Settima fila, infine, per Redding (BMW), Bernardi (Yamaha) e Ray (Yamaha).

GARA-1 I punti, però, si assegnano come sempre al pomeriggio e a prendersene il quantitativo maggiore è sempre lui, Razgatlioglu. Il pilota della BMW mette così in ghiaccio il vantaggio su Bulega, secondo in rimonta e con tante recriminazioni per un lungo nei primi giri che gli è costato parecchie posizioni, allungando di altri 5 punti e portando il suo vantaggio a 44 lunghezze quando mancano ormai solo cinque gare al termine (2 superpole race e 3 gare tradizionali). Sul podio sale anche l'ottimo Lecuona, che nel finale insidia persino la piazza d'onore del rookie italiano, mentre la gara ha perso via via protagonisti con le cadute di Gardner (al centro medico per controlli), Bassani, Petrucci, Bautista e Locatelli (in testa nei primi giri e sul podio virtuale fino a 6 giri dal termine). Ai piedi del podio si fermano Alex Lowes, Rea (in crescita) e Gerloff, mentre Van der Mark, Vierge, Iannone e Rabat chiudono la top ten. A punti vanno anche Rinaldi, Redding, Sam Lowes, Aegerter e Lopes.

Risultati Superpole Superbike Round Portogallo 2024

Risultati Gara-1 Superbike Round Portogallo 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/10/2024